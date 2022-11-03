https://sputniknews.com.tr/20221103/kilicdaroglu-londrada-yeni-nesil-teknoloji-yatirimi-yapan-sirket-yoneticileriyle-bir-araya-geldi-1063002255.html
Kılıçdaroğlu Londra'da yeni nesil teknoloji yatırımı yapan şirket yöneticileriyle bir araya geldi
Kılıçdaroğlu Londra'da yeni nesil teknoloji yatırımı yapan şirket yöneticileriyle bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni nesil teknoloji yatırımı yapan şirket yöneticileriyle bir araya geldi. 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T00:02+0300
2022-11-03T00:02+0300
2022-11-03T00:02+0300
kemal kılıçdaroğlu
londra
politika
ingiltere
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Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Londra'da Entrepreneur First ve The Creator Fund şirketlerinin yöneticileri ile bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldığı belirtildi.Kılıçdaroğlu'nun 2-4 Kasım'da İngiltere ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, CHP liderinin, yenilikçi teknoloji fonları başta olmak üzere sürdürülebilir, iklime dost ve katma değeri yüksek yatırımlarıyla dikkati çeken kurum ve kuruluşlar ile yeşil, doğa dostu dönüşümü de içine alan yatırımcı ağları ve önde gelen bağımsız yatırımcı fon temsilcileriyle bir araya geleceği bildirilmişti.CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, görüşmelerinde, Türkiye'ye yönelik olası nitelikli yatırımları muhataplarıyla ve yatırım uzmanlarıyla değerlendireceği ve partisinin bakış açısını paylaşacağı kaydedilmişti.Kılıçdaroğlu'nun 5 Kasım'da yurda dönmesi bekleniyor.
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kemal kılıçdaroğlu, londra, ingiltere
kemal kılıçdaroğlu, londra, ingiltere
Kılıçdaroğlu Londra'da yeni nesil teknoloji yatırımı yapan şirket yöneticileriyle bir araya geldi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni nesil teknoloji yatırımı yapan şirket yöneticileriyle bir araya geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Londra'da Entrepreneur First ve The Creator Fund şirketlerinin yöneticileri ile bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldığı belirtildi.
Kılıçdaroğlu'nun 2-4 Kasım'da İngiltere ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, CHP liderinin, yenilikçi teknoloji fonları başta olmak üzere sürdürülebilir, iklime dost ve katma değeri yüksek yatırımlarıyla dikkati çeken kurum ve kuruluşlar ile yeşil, doğa dostu dönüşümü de içine alan yatırımcı ağları ve önde gelen bağımsız yatırımcı fon temsilcileriyle bir araya geleceği bildirilmişti.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, görüşmelerinde, Türkiye'ye yönelik olası nitelikli yatırımları muhataplarıyla ve yatırım uzmanlarıyla değerlendireceği ve partisinin bakış açısını paylaşacağı kaydedilmişti.
Kılıçdaroğlu'nun 5 Kasım'da yurda dönmesi bekleniyor.