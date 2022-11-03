https://sputniknews.com.tr/20221103/kilicdaroglu-londrada-yeni-nesil-teknoloji-yatirimi-yapan-sirket-yoneticileriyle-bir-araya-geldi-1063002255.html

Kılıçdaroğlu Londra'da yeni nesil teknoloji yatırımı yapan şirket yöneticileriyle bir araya geldi

Kılıçdaroğlu Londra'da yeni nesil teknoloji yatırımı yapan şirket yöneticileriyle bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni nesil teknoloji yatırımı yapan şirket yöneticileriyle bir araya geldi. 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T00:02+0300

2022-11-03T00:02+0300

2022-11-03T00:02+0300

kemal kılıçdaroğlu

londra

politika

ingiltere

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/02/1063003867_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_87ad28fe857840405df06ae7b531070a.jpg

Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Londra'da Entrepreneur First ve The Creator Fund şirketlerinin yöneticileri ile bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldığı belirtildi.Kılıçdaroğlu'nun 2-4 Kasım'da İngiltere ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, CHP liderinin, yenilikçi teknoloji fonları başta olmak üzere sürdürülebilir, iklime dost ve katma değeri yüksek yatırımlarıyla dikkati çeken kurum ve kuruluşlar ile yeşil, doğa dostu dönüşümü de içine alan yatırımcı ağları ve önde gelen bağımsız yatırımcı fon temsilcileriyle bir araya geleceği bildirilmişti.CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, görüşmelerinde, Türkiye'ye yönelik olası nitelikli yatırımları muhataplarıyla ve yatırım uzmanlarıyla değerlendireceği ve partisinin bakış açısını paylaşacağı kaydedilmişti.Kılıçdaroğlu'nun 5 Kasım'da yurda dönmesi bekleniyor.

londra

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu, londra, ingiltere