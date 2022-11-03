https://sputniknews.com.tr/20221103/kafkasyadaki-baris-ihtiyac-daha-da-artti-bu-saatten-sonra-pismis-asa-su-katacak-bir-guc-yok-1063099723.html

'Kafkasya’daki barış ihtiyacı daha da arttı, bu saatten sonra pişmiş aşa su katacak bir güç yok'

'Kafkasya’daki barış ihtiyacı daha da arttı, bu saatten sonra pişmiş aşa su katacak bir güç yok'

Prof. Hasan Ünal’a göre, Dağlık Karabağ çatışmasında dengeli tavır alan Rusya, Kafkasya'da istikrarsızlık istemiyor, hızla nihai barış anlaşması yapılması için... 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T23:48+0300

2022-11-03T23:48+0300

2022-11-05T16:08+0300

eksen

kafkasya

ermenistan

azerbaycan

rusya

ab

türkiye

abd

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Rusya Federasyonu, 2020'deki Dağlık Karabağ savaşının ateşkesler ve ortak bildirilerle durdurulduğu Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki husumeti kalıcı barış anlaşmasına çevirmek için kolları sıvadı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri İlham Aliyev ile Nikal Paşinyan'ı 31 Ekim'de Soçi'de buluşturdu. İki lider ateşkesi bozan girişimlerden kaçınmakta ve üçlü anlaşmaların kalıcı bir barış anlaşmasına çevrilmesi için hazırlıklık yapılmasında uzlaşmış görünüyor. Ortak bildiride, 'Rusya Federasyonu barış gücünün bölgede güvenliğe katkıları' takdir edilirken, Moskova'nın Bakü ile Erivan ilişkilerinin 'normalleşmesine yardımcı olmaya hazır olmasının memnuniyetle karşılandığı' kaydedildi. Paşinyan, barış anlaşması imzalamaya hazır olduğunu dile getirirken, Putin'in bu yöndeki aktif hazırlıkların önemini vurguladı.Avrupa Birliği'nin Kafkasya'da barışa soyunduğu, Ukrayna çatışmasının ardından Gürcistan'ın kışkırtılmaya çalışıldığı bir dönemde Soçi görüşmesi ve Türkiye'nin pozisyonunu Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Hasan Ünal ile konuştuk.‘Rusya başı ağrısın istemiyor’Prof. Hasan Ünal’a göre, Rusya’nın mevcut uluslararası konjonktürün de etkisiyle başka bölgelerde ‘başı ağrısın’ istemiyor. Ünal, Rusya’nın 2020’den bu yana Karabağ savaşında Azerbaycan'ın topraklarını geri almasına katkı yapan 'dengeli pozisyonuna' dikkat çekti:‘Rusya’nın Türk Devletleri Teşkilatı ile ilişkilere ihtiyacı var, onların da Rusya ile ilişkilere ihtiyacı var’Rusya ile sadece Türkiye değil Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkeler arasında karşılıklı iyi ilişkilere ihtiyaç bulunduğuna dikkat çeken Ünal, İran'ın da reel durumun farkında olduğu görüşünü aktardı. Ünal, Kafkasya'da artık 'pişmiş aşa su katacak bir güç bulunmadığı' görüşünde:‘Avrupa’nın sorun çözücülüğü hiçbir işe yaramıyor, ne kadar uzak dururlarsa o kadar iyi’Avrupa Birliği'nin hiçbir yerde sorun çözücülüğünün işe yaramadığını belirten Ünal, Kafkasya'daki barış süreci için "Ne kadar uzak dururlarsa o kadar iyi" yorumunu yaptı. Ünal, Ermenistan'ı barışa itecek ticari ve ekonomik teşviklerin önemini vurgularken, Rusya'nın bunu yaptığını söyledi. Ünal, diğer yandan Azerbaycan’ın doğalgaz tedariki nedeniyle Avrupa için öneminin altını çizdi:‘Bence bir barış anlaşmasına hızla gidiliyor. Türkiye'nin rolü dışlanamaz'Ünal, Azerbaycan-Ermenistan arasında hızla bir barış anlaşmasına gidildiği görüşünde. Bu süreçte Türkiye'nin de rolünün dışlanamayacağını söyleyen Ünal, Ankara'nın Erivan'a yönelik normalleşme ve sınırları açmak dahil hamlelerine atıfta bulundu:

kafkasya

ermenistan

azerbaycan

rusya

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kafkasya, ermenistan, azerbaycan, rusya, ab, türkiye, abd