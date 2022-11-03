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https://sputniknews.com.tr/20221103/kadikoy-belediyesi-baskani-odabasinin-makam-odasina-haciz-1063023025.html
Kadıköy Belediyesi Başkanı Odabaşı'nın makam odasına haciz
Kadıköy Belediyesi Başkanı Odabaşı'nın makam odasına haciz
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın makam odasındaki eşyalar, 39 yıl önce yapılan kamulaştırma nedeniyle haczedildi. 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T12:36+0300
2022-11-03T12:36+0300
türkiye
istanbul
kadıköy
kadıköy belediyesi
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Kadıköy Belediyesi Fenerbahçe Mahallesi'nde 1983 yılında yaptığı sokak ve yol çalışması sırasında, Ordinaryüs Profesör Ali Fuat Başgil'e ait bahçenin bir kısmını yola dahil etti.Başgil'in varisleri olan Hatice Sema Taşan ve Ziya Sunay, 2017 yılında belediye aleyhine alacak davası açtı. İstanbul 5. İcra Dairesi, 'Kamulaştırmasız el atma' kararıyla, 2019 yılında Başgil'in varisleri lehine davayı sonuçlandırdı. Davacılar, Kadıköy Belediyesi'nin kamulaştırma bedeli olarak belirlenen 629 bin 666 TL'yi ödemediği gerekçesiyle, icra yoluna başvurdu. İcra memurları önceki gün Kadıköy Belediyesi'ne giderek, belediye başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın makam odası, spor ve konferans salonunda, kamu yararı için kullanılmayan eşyaları haczetti.Kadıköy Belediyesi Başkanlık Binası’na önceki gün giden icra memurları, Odabaşı'nın makam odasındaki televizyon, ses sistemi ve klimanın yanı sıra, spor salonundaki eşyaların tamamı ve konferans salonundaki televizyonları haczetti. Ancak icra memurlarının haczettiği eşyaların borcu karşılamadığı belirtildi. Haciz işlemi yapılan eşyalar binadan taşınmazken, Odabaşı ve İBB avukatının yediemin olarak yetkilendirildiği bildirildi.Kadıköy Belediyesi 6 ay içerisinde 629 bin 666 TL'lik borcu, davacılara ödemezse, haczedilen mallar belediyeden alınarak icradan satılacak. Kadıköy Belediyesi 39 yıllık kamulaştırma nedeniyle yapılan haciz işlemi konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.
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istanbul, kadıköy, kadıköy belediyesi, şerdil dara odabaşı, haciz
istanbul, kadıköy, kadıköy belediyesi, şerdil dara odabaşı, haciz

Kadıköy Belediyesi Başkanı Odabaşı'nın makam odasına haciz

12:36 03.11.2022
© Fotoğraf : Twitter Şerdil Dara Odabaşı
Şerdil Dara Odabaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın makam odasındaki eşyalar, 39 yıl önce yapılan kamulaştırma nedeniyle haczedildi.
Kadıköy Belediyesi Fenerbahçe Mahallesi'nde 1983 yılında yaptığı sokak ve yol çalışması sırasında, Ordinaryüs Profesör Ali Fuat Başgil'e ait bahçenin bir kısmını yola dahil etti.
Başgil'in varisleri olan Hatice Sema Taşan ve Ziya Sunay, 2017 yılında belediye aleyhine alacak davası açtı. İstanbul 5. İcra Dairesi, 'Kamulaştırmasız el atma' kararıyla, 2019 yılında Başgil'in varisleri lehine davayı sonuçlandırdı. Davacılar, Kadıköy Belediyesi'nin kamulaştırma bedeli olarak belirlenen 629 bin 666 TL'yi ödemediği gerekçesiyle, icra yoluna başvurdu. İcra memurları önceki gün Kadıköy Belediyesi'ne giderek, belediye başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın makam odası, spor ve konferans salonunda, kamu yararı için kullanılmayan eşyaları haczetti.
Kadıköy Belediyesi Başkanlık Binası’na önceki gün giden icra memurları, Odabaşı'nın makam odasındaki televizyon, ses sistemi ve klimanın yanı sıra, spor salonundaki eşyaların tamamı ve konferans salonundaki televizyonları haczetti. Ancak icra memurlarının haczettiği eşyaların borcu karşılamadığı belirtildi. Haciz işlemi yapılan eşyalar binadan taşınmazken, Odabaşı ve İBB avukatının yediemin olarak yetkilendirildiği bildirildi.
Kadıköy Belediyesi 6 ay içerisinde 629 bin 666 TL'lik borcu, davacılara ödemezse, haczedilen mallar belediyeden alınarak icradan satılacak. Kadıköy Belediyesi 39 yıllık kamulaştırma nedeniyle yapılan haciz işlemi konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.
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