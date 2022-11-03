https://sputniknews.com.tr/20221103/izmir-barosunda-tsknin-kimyasal-silah-kullandigini-ileri-suren-avukat-aryen-turan-gozaltina-alindi-1063045736.html

İzmir Barosu'nda TSK'nın kimyasal silah kullandığını ileri süren avukat Aryen Turan gözaltına alındı

İzmir Barosu'nda TSK'nın kimyasal silah kullandığını ileri süren avukat Aryen Turan gözaltına alındı

İzmir Barosu Olağan Genel Kurulunda 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını' ileri süren ve hakkında... 03.11.2022, Sputnik Türkiye

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gözaltı

aryen turan

türkiye

tsk

izmir barosu

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İzmir Barosu Genel Kurulu'nda TSK'nın kimyasal silah kullandığını ileri süren avukat gözaltına alındı.Anadolu Ajansı'nın haberine göre, 22 Ekim'de İzmir Barosu Genel Kurulu'nda konuşması esnasında, "Türkiye devletinin askeri operasyonlarda kimyasal silah kullandığına dair bilgiler ulusal ve uluslararası mecralarda dillendirilmektedir ancak yetkililerce bugüne kadar bu bilgilerin soruşturulduğuna dair yalanlamak dışında en ufak bir açıklama yapılmamıştır" ifadesini kullanan Turan hakkında gözaltı kararı verildi.Gözaltına alınan Özgürlük İçin Hukukçular Derneği üyesi Turan ifade işlemleri için Emniyete götürüldü.Ne olmuştu?Baronun 22 Ekim'de, Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda yapılan Olağan Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Aryen Turan'ın TSK hakkındaki iddialarına salondaki bazı avukatlar tepki göstermiş, kısa süreli arbede yaşanmıştı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Turan'ın konuşmasında, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını" iddia etmesi üzerine resen soruşturma başlatmıştı.Ayrıca bir grup avukat Turan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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gözaltı, aryen turan, tsk, izmir barosu