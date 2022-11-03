İstanbul Valiliği’nden İmamoğlu’na suikast açıklaması: 'Atipik duygudurum bozukluğu hastası'

"02 Kasım 2022 tarihinde (dün) İBB Beyaz Masa iletişim hattına; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’na yönelik suikast iddiasında bulunulduğu öğrenilmiştir. Konuyla ilgili olarak güvenlik görevlilerimizce yapılan çalışmalarda; ihbarda bulunan (H.Ö) adlı şahsın (40)’ı asılsız ihbar olmak üzere, toplam 50 suç kaydı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca; 10 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen 5657 sayılı sağlık raporunda şahsın, “Atipik Duygudurum Bozukluğu” hastası olduğu belirtilmiştir. Şahıs ve konu hakkında başlatılan tahkikat devam etmektedir."