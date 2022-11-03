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İstanbul Valiliği’nden İmamoğlu’na suikast açıklaması: 'Atipik duygudurum bozukluğu hastası'
İstanbul Valiliği’nden İmamoğlu’na suikast açıklaması: 'Atipik duygudurum bozukluğu hastası'
İstanbul valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik suikast iddiasında bulunan şahsın, şimdiye kadar 40’ı asılsız ihbar olmak... 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T16:20+0300
2022-11-03T16:23+0300
politika
türkiye
istanbul
ibb
ekrem imamoğlu
suikast
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İstanbul Valiliği, İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik suikast iddiasına ilişkin açıklama yayımladı.Valilik söz konusu şahsın, “Atipik Duygudurum Bozukluğu” hastası olduğunu kaydetti.Açıklamada, “Şahıs ve konu hakkında başlatılan tahkikat devam etmektedir” denildi.Açıklama şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20220330/imamogluna-suikast-iddiasi-sorusturmasinda-takipsizlik-karari-verildi-1055175958.html
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türkiye, istanbul, ibb, ekrem imamoğlu, suikast
türkiye, istanbul, ibb, ekrem imamoğlu, suikast

İstanbul Valiliği’nden İmamoğlu’na suikast açıklaması: 'Atipik duygudurum bozukluğu hastası'

16:20 03.11.2022 (güncellendi: 16:23 03.11.2022)
© İBB/ONUR GUNALİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküler hattında gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküler hattında gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
© İBB/ONUR GUNAL
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İstanbul valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik suikast iddiasında bulunan şahsın, şimdiye kadar 40’ı asılsız ihbar olmak üzere, toplam 50 suç kaydı olduğu tespit edildiğini duyurdu.
İstanbul Valiliği, İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik suikast iddiasına ilişkin açıklama yayımladı.
Valilik söz konusu şahsın, “Atipik Duygudurum Bozukluğu” hastası olduğunu kaydetti.
Açıklamada, “Şahıs ve konu hakkında başlatılan tahkikat devam etmektedir” denildi.
Açıklama şöyle:
"02 Kasım 2022 tarihinde (dün) İBB Beyaz Masa iletişim hattına; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’na yönelik suikast iddiasında bulunulduğu öğrenilmiştir. Konuyla ilgili olarak güvenlik görevlilerimizce yapılan çalışmalarda; ihbarda bulunan (H.Ö) adlı şahsın (40)’ı asılsız ihbar olmak üzere, toplam 50 suç kaydı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca; 10 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen 5657 sayılı sağlık raporunda şahsın, “Atipik Duygudurum Bozukluğu” hastası olduğu belirtilmiştir. Şahıs ve konu hakkında başlatılan tahkikat devam etmektedir."
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
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