https://sputniknews.com.tr/20221103/istanbul-valiligi-imamogluna-suikast-ihbarini-yapan-kisinin-akli-dengesi-yerinde-degil-1063038812.html

İstanbul Valiliği: İmamoğlu'na suikast ihbarını yapan kişinin akli dengesi yerinde değil

İstanbul Valiliği: İmamoğlu'na suikast ihbarını yapan kişinin akli dengesi yerinde değil

İstanbul Valiliği, İBB Başkanı İmamoğlu'na suikast düzenleneceği yönünde ihbarda bulunan kişinin akli dengesinin yerinde olmadığını açıkladı 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T17:58+0300

2022-11-03T17:58+0300

2022-11-03T17:59+0300

türkiye

ekrem imamoğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1061918832_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4043b1b00e14c39f6d66404e189fe40d.jpg

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast düzenleneceği yönünde ihbarda bulunan kişinin akli dengesinin yerinde olmadığını açıkladı.DHA'nın haberine göre, İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Dün İBB Beyaz Masa iletişim hattına; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast iddiasında bulunulduğu öğrenilmiştir. Konuyla ilgili olarak güvenlik görevlilerimizce yapılan çalışmalarda; ihbarda bulunan H.Ö.(40)'nün asılsız ihbar olmak üzere, toplam 50 suç kaydı olduğu tespit edilmiştir" denildi.Açıklamanın devamında, "Ayrıca 10 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen 5657 sayılı sağlık raporunda şahsın, 'Atipik Duygudurum Bozukluğu' hastası olduğu belirtilmiştir. Şahıs ve konu hakkında başlatılan tahkikat devam etmektedir" bilgilerine yer verildi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ekrem imamoğlu