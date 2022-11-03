https://sputniknews.com.tr/20221103/israilde-netanyahunun-zaferi-kesinlesti-1063045570.html

İsrail'de Netanyahu'nun zaferi kesinleşti

İsrail'de Netanyahu'nun zaferi kesinleşti

İsrail'de seçim sonuçlarına göre eski Başbakan Benyamin Netanyahu liderliğindeki sağ blokun zaferi kesinleşti. 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T22:00+0300

2022-11-03T22:00+0300

2022-11-03T22:00+0300

dünya

benyamin netanyahu

israil

seçim

zafer

ortadoğu

yair lapid

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1054572533_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_62efacf7a953aa0e9b72d5ee689765cf.jpg

İsrail'de oy sayım işleminin tamamlanmasının ardından, ülkenin en uzun süreli başbakanlık yapan ismi Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki sağ blok 120 sandalyeli Meclise 64 milletvekili gönderiyor.Yaklaşık 6.7 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu İsrail'de 1 Kasım'da gerçekleştirilen genel seçimlerde oy sayım işlemi tamamlandı. Seçimlere katılım oranı yüzde 71,3 olarak açıklandı. Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi'ne destek vermesine kesin gözüyle bakılan sağ blok, 120 sandalyeli İsrail Meclisinde 64 milletvekiliyle çoğunluğu elde etti.İsrail Merkez Seçim Komitesinin açıkladığı resmi sonuçlara göre Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi 32 milletvekili çıkardı. Sonuçların açıklanmasının ardından Netanyahu, sosyal medya hesabından İsrail bayrakları paylaştı. Netanyahu'nun rakibi Başbakan Yair Lapid'in lideri olduğu "Gelecek Var" ise 24 sandalyeyle ikinci parti oldu.Lapid liderliğindeki koalisyon 51'de kaldı Netanyahu liderliğindeki blokta yer alan aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi 14 milletvekiliyle seçimi üçüncü bitirdi. Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı söylemiyle eleştirilen Dini Siyonizm Partisi, bir önceki seçimlere göre milletvekili sayısını iki katına çıkardı. Netanyahu'nun müttefiki, Ultra Ortodoks partilerden Şas 11, Birleşik Tevrat Partisi de 7 milletvekili kazandı.Buna karşın Lapid liderliğindeki 'Değişim Koalisyonu' isimli blokta Benny Gantz'ın öncülüğündeki Ulusal Birlik Partisi seçimleri dördüncü sırada tamamlayarak, Meclise 12 milletvekili gönderdi. Lapid blokundaki İsrail Evimiz 6, İsrail vatandaşı Filistinlilerin partisi Birleşik Liste 5 milletvekili çıkardı. İşçi Partisi de 4 milletvekiliyle Meclise girdi.Baraj altında kalanlar seçim sonuçlarında Netanyahu blokuna katkı sağladıLapid liderliğindeki Değişim Koalisyonu'nda yer alan partiler toplamda 51 sandalyede kaldı. İki blokta da yer almayı reddeden İsrail vatandaşı Filistinlilerin partisi Ortak Liste de Mecliste 5 sandalye elde etti.Lapid koalisyonunda yer alan sol parti Meretz ise barajın altında kaldı. Arap partisi Balad (Tecemmu) ile Netanyahu karşıtı blokta yer alan sağcı siyasetçi Ayalet Şaked'in Yahudi Evi Partisi de seçim barajını geçemedi. Basına yansıyan bilgilere göre seçim yarışına giren partilerin baraj altında kalması seçim sonuçlarında Netanyahu blokuna katkı sağladı.

https://sputniknews.com.tr/20221103/israilde-yeniden-netanyahu-donemi-turkiye-ve-rusya-ile-iliskilerde-neler-bekleniyor-1063032090.html

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

benyamin netanyahu, israil, seçim, zafer, ortadoğu, yair lapid