https://sputniknews.com.tr/20221103/ispanyada-son-61-yilin-en-sicak-ekim-ayi-yasandi-1063039720.html
İspanya'da son 61 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı
İspanya'da son 61 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı
İspanya kuraklık sorunuyla mücadele ediyor. Ülkede son 61 yılın en sıcak ekim ayı kayda geçti. 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T19:24+0300
2022-11-03T19:24+0300
2022-11-03T19:24+0300
dünya
ispanya
sıcaklık
kuraklık
ispanya devlet meteoroloji ajansı (aemet)
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İspanya Devlet Meteoroloji Ajansı (AEMET) tarafından yapılan açıklamada, 1961'den bu yana ülke genelinde en sıcak ekim ayı istatistiklerinin elde edildiği bildirildi.Ekimde sıcaklıkların Fas sınırındaki Melilla kentinde 37'ye, ülkenin kuzeyindeki Bilbao kentinde ise 23'e kadar çıktığını belirten AEMET, olağanüstü artışlar gözlendiğini vurguladı.İspanya'da hava sıcaklıklarının son 6,5 aydır normalin üzerinde seyrettiğini kaydeden AEMET yetkilileri, en düşük hava sıcaklıklarının da normalin 5 ila 10 derece üzerinde olduğunu açıkladı.Özellikle 25-27 Ekim tarihleri arasında ülkenin güneyindeki Melilla, Cordoba, Sevilya ve Cadiz kentleri ile doğusundaki Balear Adalarında rekor sıcaklıkların tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.Mevcut durumda baraj ve göletlerdeki ortalama doluluk oranı yüzde 31 olan İspanya'da Sevilya, Tarragona gibi bazı kentlerde su kesintileri yapılırken, kuraklığın en çok tarım ve hayvancılık sektörünü vurduğu belirtiliyor.İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 7-8 Kasım'da Mısır'da yapılacak İklim Zirvesi'nde (COP-27) "Uluslararası Kuraklığa Dayanıklılık İttifakı" girişimini sunacaklarını, burada Kenya ve Senegal'in de olacağını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20220809/ispanya-tarihinin-en-sicak-temmuz-ayi-1059698115.html
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ispanya, sıcaklık, kuraklık, ispanya devlet meteoroloji ajansı (aemet)
ispanya, sıcaklık, kuraklık, ispanya devlet meteoroloji ajansı (aemet)
İspanya'da son 61 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı
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İspanya kuraklık sorunuyla mücadele ediyor. Ülkede son 61 yılın en sıcak ekim ayı kayda geçti.
İspanya Devlet Meteoroloji Ajansı (AEMET) tarafından yapılan açıklamada, 1961'den bu yana ülke genelinde en sıcak ekim ayı istatistiklerinin elde edildiği bildirildi.
Ekimde sıcaklıkların Fas sınırındaki Melilla kentinde 37'ye, ülkenin kuzeyindeki Bilbao kentinde ise 23'e kadar çıktığını belirten AEMET, olağanüstü artışlar gözlendiğini vurguladı.
İspanya'da hava sıcaklıklarının son 6,5 aydır normalin üzerinde seyrettiğini kaydeden AEMET yetkilileri, en düşük hava sıcaklıklarının da normalin 5 ila 10 derece üzerinde olduğunu açıkladı.
Özellikle 25-27 Ekim tarihleri arasında ülkenin güneyindeki Melilla, Cordoba, Sevilya ve Cadiz kentleri ile doğusundaki Balear Adalarında rekor sıcaklıkların tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.
Mevcut durumda baraj ve göletlerdeki ortalama doluluk oranı yüzde 31 olan İspanya'da Sevilya, Tarragona gibi bazı kentlerde su kesintileri yapılırken, kuraklığın en çok tarım ve hayvancılık sektörünü vurduğu belirtiliyor.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 7-8 Kasım'da Mısır'da yapılacak İklim Zirvesi'nde (COP-27) "Uluslararası Kuraklığa Dayanıklılık İttifakı" girişimini sunacaklarını, burada Kenya ve Senegal'in de olacağını duyurdu.