https://sputniknews.com.tr/20221103/instagramda-nft-satis-donemi--1063022871.html
Instagram'da NFT satış dönemi
Instagram'da NFT satış dönemi
Geçen yıldan bu yana adını çok daha az duyduğumuz NFT'ler hakkında çalışma yapan şirketlerin sayısı artmaya devam ediyor. 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T12:40+0300
2022-11-03T12:40+0300
2022-11-03T12:48+0300
instagram
nft
yaşam
satış
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NFT tarafında çalışmalar yapacağını zaten duyuran Instagram, platformdan NFT satarak para kazanılmasına olanak sağlayacak. Facebook platform üzerinden belirlenen kişiler için NFT dönemini kısa bir süre önce başlatmıştı. Cumhuriyet'in aktardığına göre, süreci deneyebilen kullanıcılar, bu işlemleri paylaşmaya başladı.Bir süre önce bazı kullanıcılarla başlayan NFT satış süreci ABD'deki kullanıcılara açıldı. Yeni bir gelir kapısı haline gelen Instagram, bu sayede Facebook için de büyük avantaj sağlayacak. Facebook bir süre önce gelir düşüşü yaşadığını duyurmuştu. Bu duyurunun ardından özellikle Instagram özelinde gelir getirecek adımlar atılmaya başlandı.Meta tarafından yapılan açıklamaya göre 2024 yılına kadar NFT satışlarından komisyon alınmayacak.
https://sputniknews.com.tr/20220510/instagram-bu-hafta-nftleri-test-etmeye-baslayacak-1056239377.html
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instagram, nft, satış
Instagram'da NFT satış dönemi
12:40 03.11.2022 (güncellendi: 12:48 03.11.2022) Abone ol
Geçen yıldan bu yana adını çok daha az duyduğumuz NFT'ler hakkında çalışma yapan şirketlerin sayısı artmaya devam ediyor.
NFT tarafında çalışmalar yapacağını zaten duyuran Instagram, platformdan NFT satarak para kazanılmasına olanak sağlayacak. Facebook platform üzerinden belirlenen kişiler için NFT dönemini kısa bir süre önce başlatmıştı. Cumhuriyet'in aktardığına göre, süreci deneyebilen kullanıcılar, bu işlemleri paylaşmaya başladı.
Bir süre önce bazı kullanıcılarla başlayan NFT satış süreci ABD'deki kullanıcılara açıldı. Yeni bir gelir kapısı haline gelen Instagram, bu sayede Facebook için de büyük avantaj sağlayacak. Facebook bir süre önce gelir düşüşü yaşadığını duyurmuştu. Bu duyurunun ardından özellikle Instagram özelinde gelir getirecek adımlar atılmaya başlandı.
Meta tarafından yapılan açıklamaya göre 2024 yılına kadar NFT satışlarından komisyon alınmayacak.