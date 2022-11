İngiltere'de göçmen merkezinden nakledilen sığınmacılar Londra'nın merkezinde terk edildi

https://sputniknews.com.tr/20221103/ingilterede-gocmen-merkezinden-nakledilen-siginmacilar-londranin-merkezinde-terk-edildi-1063013599.html

İngiltere'de, oldukça kalabalık olan Manston göçmen merkezinden alınan bir grup sığınmacı, başkent Londra'nın merkezinde terk edildi. 03.11.2022, Sputnik Türkiye

'Under One Sky' adlı evsizlere destek olan yardım kuruluşuna göre, göçmen merkezinden nakledilen 11 sığınmacıdan oluşan bir grup, uygun kışlık kıyafetleri olmadan akşam saatlerinde başkentteki Victoria tren istasyonuna bırakıldı.Soğuk hava ve şiddetli yağmura rağmen, parmak arası terlik giydiği görülen sığınmacılara, yardım kuruluşu tarafından hızlıca gıda ve giysi tedarik edildi.İstasyonda bırakılan sığınmacıları fark eden 'Under One Sky' yardım kuruluşunda gönüllü Danial Abbas, battaniyelere sarılan sığınmacıların, çok aç olduklarını belirterek, "Stresli, rahatsız ve tamamen şaşırmış durumdaydılar" dedi.İçişleri Bakanlığından, bir grup sığınmacının istasyona bırakılmasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.Göçmen merkezindeki aşırı kalabalık ve kötü koşullar tartışmaya neden olmuştuYaklaşık 1600 kapasiteli olan fakat son dönemde 4 binden fazla göçmenin tutulduğu merkezdeki aşırı kalabalık ve kötü koşullar ülkede tartışmalara neden olmuştu.İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın, sığınmacıların gönderilebileceği yeni otelleri onaylamayı reddettiği ve yasal tavsiyeleri görmezden geldiğini öne sürmüştü.Öte yandan, Braverman'ın, göçmenlerin Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçişini 'istila' olarak nitelemesi de İçişleri Bakanına yönelik sert eleştirileri beraberinde getirmişti.Hükümet, Manston'da göçmenleri 4 hafta boyunca yasaları ihlal ederek alıkoyduğu yönündeki haberlerin ardından sert eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı.Yasaya göre, sığınmacıların talepleri işlenirken merkezde 24 saatten fazla kalmaması gerekiyor.Kötü şartları nedeniyle hapishaneye benzetiliyorBBC'ye konuşan ve takma isim kullanan Ahmed isimli göçmen, söz konusu merkezdeki kötü koşulları anlatmış ve insanlara 'hayvan' gibi davranıldığını ve 130 kişinin tek bir büyük çadırı paylaşmaya zorlandığını ifade etmişti.Ahmed, merkezdeki ağır koşulların hapishane veya hayvanat bahçesi gibi olduğunu belirtmişti.Eleştirilerin ardından Manston göçmen merkezindeki sığınmacılar otobüslerle merkezden götürülmeye başlanmıştı.Göçmen merkezi şubat ayında açıldıKentteki eski bir askeri üs olan Manston, İngiltere'ye küçük teknelerle ulaşan göçmenler için işlem merkezi olarak şubat ayında açılmıştı.Güvenlik ve kimlik kontrollerinin yapıldığı süre içerisinde bu kampta tutulan göçmenler daha sonra İçişleri Bakanlığının sığınma ve konaklama sistemine dahil ediliyor.Manston, geçen hafta sonu Dover'da yangın bombasının atıldığı başka bir merkezden 700 göçmenin gönderilmesiyle daha da kalabalıklaştıİngiliz Kızıl Haçı, 'Manston'daki ciddi durumun, sığınma sisteminin karşı karşıya olduğu ağır sorunların göstergesi olduğunu' bildirmişti.İngiltere'ye bu yıl çoğunluğu Manş Denizi'ni geçerek on binlerce göçmenin geldiği, kente yaklaşık 40 bin kişinin ulaştığı kaydedilmişti.

