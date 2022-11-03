https://sputniknews.com.tr/20221103/ibb-genel-sekreter-yardimcisi-gokce-iettnin-akaryakit-gideri-yuzde-85-artti-1063027339.html
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökçe'den akaryakıt tepkisi: Artışlar belediye kaynaklarını etkiliyor
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökçe'den akaryakıt tepkisi: Artışlar belediye kaynaklarını etkiliyor
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökçe, "İETT'nin Akaryakıt gideri yılın ilk 9 ayında yüzde 85, geçen yıla göre yüzde 250 oranında arttı" dedi. 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T14:13+0300
2022-11-03T14:13+0300
2022-11-03T14:30+0300
ekonomi
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
buğra gökçe
akaryakıt
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda akaryakıt giderinin yılın ilk 9 ayında yüzde 85, geçen yıla göre de yüzde 25 oranında arttığını belirtti."Herkesi etkileyen akaryakıt enflasyonu nedeniyle sistemde sübvansiyon oranı yüzde 50 seviyesine yaklaştı" diyen Gökçe İBB'nin hazırladığı tabloyu paylaşarak "Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar belediyemizin kaynaklarını etkiliyor. Eğer akaryakıt fiyatı uluslararası brent petrol fiyatlarına paralel artsa, akaryakıt gideri sadece yüzde 10 artacaktı" ifadelerini kullandı.Akaryakıta gelen art arda zamların ardından Gökçe, UKOME'nin topluma ulaşıma zam teklifini reddetmesine sert tepki göstererek "Ülkemizin ekonomik koşullarından esnaf da belediyemiz de sorumlu değil ancak artan maliyetler hepimizi etkiliyor" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220615/bireysel-otobusculer-dernegi-ibbden-odeneklerin-alinamamasi-arac-arizalarini-artiriyor-1057457711.html
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), buğra gökçe, akaryakıt
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), buğra gökçe, akaryakıt
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökçe'den akaryakıt tepkisi: Artışlar belediye kaynaklarını etkiliyor
14:13 03.11.2022 (güncellendi: 14:30 03.11.2022) Abone ol
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökçe, "İETT'nin Akaryakıt gideri yılın ilk 9 ayında yüzde 85, geçen yıla göre yüzde 250 oranında arttı" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda akaryakıt giderinin yılın ilk 9 ayında yüzde 85, geçen yıla göre de yüzde 25 oranında arttığını belirtti.
"Herkesi etkileyen akaryakıt enflasyonu nedeniyle sistemde sübvansiyon oranı yüzde 50 seviyesine yaklaştı" diyen Gökçe İBB'nin hazırladığı tabloyu paylaşarak "Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar belediyemizin kaynaklarını etkiliyor. Eğer akaryakıt fiyatı uluslararası brent petrol fiyatlarına paralel artsa, akaryakıt gideri sadece yüzde 10 artacaktı" ifadelerini kullandı.
Akaryakıta gelen art arda zamların ardından Gökçe, UKOME'nin topluma ulaşıma zam teklifini reddetmesine sert tepki göstererek "Ülkemizin ekonomik koşullarından esnaf da belediyemiz de sorumlu değil ancak artan maliyetler hepimizi etkiliyor" ifadelerini kullanmıştı.