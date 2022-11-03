https://sputniknews.com.tr/20221103/hindistanin-baskentinde-hava-kirliligi-tehlikeli-seviyede-1063040889.html
Hindistan'ın başkentinde hava kirliliği tehlikeli seviyede
Hindistan'ın başkentinde hava kirliliği tehlikeli seviyede
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği tehlikeli seviyeye ulaştı. Güne sisli bir havada başlayan Delhi'de nefes almada zorluk gibi şikayetlerle... 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T19:40+0300
2022-11-03T19:40+0300
2022-11-03T19:44+0300
dünya
hindistan
yeni delhi
hava kirliliği
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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliğinin tehlikeli seviyede olduğu belirtildi.Yerel medyada yer alan haberlere göre, Delhi'de Hava Kalitesi Endeksi (AQI) sabah saatlerinde 408'e çıktı.Delhi'deki kirliliğin tehlikeli seviyelere ulaşmasına, çevre eyaletlerde anız yakılması ve araç emisyonlarının neden olduğu belirtildi.Anız yakımının yoğun olduğu saatlerde AQI'nın 426'ya yükseldiği ifade edildi.Güne sisli bir havada başlayan Delhi'de nefes almada zorluk gibi şikayetlerle hastanelere başvuranlar oldu.Bu arada, çocukların okula gitmek için her gün evden çıkmak zorunda kalarak tehlikeli havayı soluduğuna dikkati çeken şehir sakinleri, yetkililere eğitime ara verilmesi çağrısı yaptı.Sosyal medya kullanıcıları da yetkililerden Delhi'de okulların bir süreliğine kapatılmasını talep etti.Diğer yandan, hava kirliliğinin artmaması için Delhi'de birçok inşaata da ara verildi.Yetkililer ise vatandaşlardan kömür kullanımını azaltmalarını istedi.2013'ten bu yana, dünyadaki kirlilik artışının yaklaşık yüzde 44'ü Hindistan'da meydana geldi.
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hindistan, yeni delhi, hava kirliliği
hindistan, yeni delhi, hava kirliliği
Hindistan'ın başkentinde hava kirliliği tehlikeli seviyede
19:40 03.11.2022 (güncellendi: 19:44 03.11.2022) Abone ol
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği tehlikeli seviyeye ulaştı. Güne sisli bir havada başlayan Delhi'de nefes almada zorluk gibi şikayetlerle hastanelere başvuranlar oldu.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliğinin tehlikeli seviyede olduğu belirtildi.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, Delhi'de Hava Kalitesi Endeksi (AQI) sabah saatlerinde 408'e çıktı.
Delhi'deki kirliliğin tehlikeli seviyelere ulaşmasına, çevre eyaletlerde anız yakılması ve araç emisyonlarının neden olduğu belirtildi.
Anız yakımının yoğun olduğu saatlerde AQI'nın 426'ya yükseldiği ifade edildi.
Güne sisli bir havada başlayan Delhi'de nefes almada zorluk gibi şikayetlerle hastanelere başvuranlar oldu.
Bu arada, çocukların okula gitmek için her gün evden çıkmak zorunda kalarak tehlikeli havayı soluduğuna dikkati çeken şehir sakinleri, yetkililere eğitime ara verilmesi çağrısı yaptı.
Sosyal medya kullanıcıları da yetkililerden Delhi'de okulların bir süreliğine kapatılmasını talep etti.
Diğer yandan, hava kirliliğinin artmaması için Delhi'de birçok inşaata da ara verildi.
Yetkililer ise vatandaşlardan kömür kullanımını azaltmalarını istedi.
2013'ten bu yana, dünyadaki kirlilik artışının yaklaşık yüzde 44'ü Hindistan'da meydana geldi.