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https://sputniknews.com.tr/20221103/esenyurtta-kaldirimda-yuruyen-kadina-silahli-saldiri-1063032524.html
Esenyurt'ta kaldırımda yürüyen kadına silahlı saldırı
Esenyurt'ta kaldırımda yürüyen kadına silahlı saldırı
İstanbul Esenyurt'ta kaldırımda yürüyen bir kadına silahlı saldırı düzenlendi. Zanlı daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T16:00+0300
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yaşam
esenyurt
kadın cinayetleri
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Esenyurt'ta bir kişi kaldırımdaki kadına silahla ateş etti. Şüpheli daha sonra intihar girişiminde bulundu.DHA'nın haberine göre, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.
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esenyurt, kadın cinayetleri
esenyurt, kadın cinayetleri

Esenyurt'ta kaldırımda yürüyen kadına silahlı saldırı

16:00 03.11.2022
© Sputnik / Sertaç KayarŞiddetle Mücadele Ağı, kadın cinayetleri, eylem, protesto
Şiddetle Mücadele Ağı, kadın cinayetleri, eylem, protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
© Sputnik / Sertaç Kayar
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İstanbul Esenyurt'ta kaldırımda yürüyen bir kadına silahlı saldırı düzenlendi. Zanlı daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu
Esenyurt'ta bir kişi kaldırımdaki kadına silahla ateş etti. Şüpheli daha sonra intihar girişiminde bulundu.
DHA'nın haberine göre, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.
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