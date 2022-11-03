https://sputniknews.com.tr/20221103/esenyurtta-kaldirimda-yuruyen-kadina-silahli-saldiri-1063032524.html

Esenyurt'ta kaldırımda yürüyen kadına silahlı saldırı

Esenyurt'ta kaldırımda yürüyen kadına silahlı saldırı

İstanbul Esenyurt'ta kaldırımda yürüyen bir kadına silahlı saldırı düzenlendi. Zanlı daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T16:00+0300

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yaşam

esenyurt

kadın cinayetleri

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Esenyurt'ta bir kişi kaldırımdaki kadına silahla ateş etti. Şüpheli daha sonra intihar girişiminde bulundu.DHA'nın haberine göre, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

esenyurt

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esenyurt, kadın cinayetleri