https://sputniknews.com.tr/20221103/ermenistan-disisleri-bakani-mirzoyan-turkiye-ermenistan-siniri-yakinda-acilabilir-1063039226.html

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: Türkiye-Ermenistan sınırı yakında açılabilir

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: Türkiye-Ermenistan sınırı yakında açılabilir

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Türkiye-Ermenistan sınırının yakında üçüncü ülke vatandaşları ve diplomatik pasaport sahipleri için açılmasını... 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T18:35+0300

2022-11-03T18:35+0300

2022-11-03T18:35+0300

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türkiye

ermenistan

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İki ülke liderlerinin 13 yıl sonra ilk kez buluşması sonrası Türkiye-Ermenistan sınırının açılması konusunda somut gelişmeler yaşanıyor.Ermenistan parlamentosunda konuşan Mirzoyan, "Türkiye ile Ermenistan arasında uzmanlar düzeyinde ve iki ülkenin özel temsilcileri düzeyinde aktif istişareler yürütülüyor. Ermeni-Türk sınırının diplomatik pasaport sahipleri ve üçüncü ülke vatandaşları için açılması görüşülüyor" dedi.Sınırın açılması yönünde ilerleme kaydedildiğini belirten Mirzoyan, yakında olumlu sonuçların alınmasını beklediğini ve umduğunu ifade etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekim başında Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için gittiği Prag'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüşmüştü. İki ülke arasında liderler düzeyindeki en son görüşme 2009 yılında gerçekleştirilmişti.

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