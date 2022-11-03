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Erdoğan, 3 Kasım 2002 seçimlerinde oy kullanırken çekilen fotoğrafını paylaştı
Erdoğan, 3 Kasım 2002 seçimlerinde oy kullanırken çekilen fotoğrafını paylaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından, AK Parti'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 seçimlerinde kendisinin oy kullanırken çekilen... 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T10:35+0300
2022-11-03T10:36+0300
politika
türkiye
recep tayyip erdoğan
ak parti
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AK Parti'nin iktidara geldiği seçimlerin yıl dönümünde yapılan paylaşımda, "20 yıl önce bugün, bu saatler" ifadesi kullanıldı.Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "2181" numaralı sandığa oyunu atarken çekilen fotoğrafı yer aldı.
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türkiye, recep tayyip erdoğan, ak parti
türkiye, recep tayyip erdoğan, ak parti

Erdoğan, 3 Kasım 2002 seçimlerinde oy kullanırken çekilen fotoğrafını paylaştı

10:35 03.11.2022 (güncellendi: 10:36 03.11.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından, AK Parti'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 seçimlerinde kendisinin oy kullanırken çekilen fotoğrafı paylaşıldı.
AK Parti'nin iktidara geldiği seçimlerin yıl dönümünde yapılan paylaşımda, "20 yıl önce bugün, bu saatler" ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "2181" numaralı sandığa oyunu atarken çekilen fotoğrafı yer aldı.
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