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Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20221103/emniyetin-kilicdaroglu-icin-yaptigi-suc-duyurusunda-sasirtan-ayrinti-1063043713.html
Emniyet'in Kılıçdaroğlu için yaptığı suç duyurusunda şaşırtan ayrıntı
Emniyet'in Kılıçdaroğlu için yaptığı suç duyurusunda şaşırtan ayrıntı
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün uyuşturucu konusundaki eleştirisi için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik suç duyurusunda, AYM'nin Adnan Menderes’i idama... 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T21:00+0300
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akşam postasi
kemal kılıçdaroğlu
anayasa mahkemesi (aym)
adnan menderes
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Gazeteci Atilla Güner, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programında, EGM'nin suç duyurusunda, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Adnan Menderes’i idama götüren 1960 darbesini korumak için 1963'te aldığı karara atıf yapıldığını aktardı. Güner'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilen EGM’nin yazısında, Anayasa Mahkemesi’nin bir kararına atıf yapılıyor. Kararda “Toplum hayatına zarar veren düşünce ve kanaatlerin açığa vurulması devletin güvenliğini sarsar. Bu itibarla bu hürriyeti toplum yaşayışını demokratik nizamını icaplarıyla bağdaştırmak ve toplumsal yaşayış ile düşünce ve kanaat hürriyetini denge halinde tutmak gereklidir” ifadeleri yer alıyor.Fuat Köprülü için alınmıştıHukukçular karar için ne demişti?
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Atilla Güner
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Sputnik Türkiye
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+74956456601
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kemal kılıçdaroğlu, anayasa mahkemesi (aym), adnan menderes
kemal kılıçdaroğlu, anayasa mahkemesi (aym), adnan menderes

Emniyet'in Kılıçdaroğlu için yaptığı suç duyurusunda şaşırtan ayrıntı

21:00 03.11.2022 (güncellendi: 21:01 03.11.2022)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen üye katılım töreninde konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP’ye farklı partilerden istifa ederek üye olan 121 kişiye temsilen 8 kişiye rozet taktı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen üye katılım töreninde konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP’ye farklı partilerden istifa ederek üye olan 121 kişiye temsilen 8 kişiye rozet taktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
© CHP/ALP EREN KAYA
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nün uyuşturucu konusundaki eleştirisi için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik suç duyurusunda, AYM'nin Adnan Menderes’i idama götüren 1960 darbesini korumak için 1963'te aldığı karara atıf yapıldığı ortaya çıktı. Detayları Gazeteci Atilla Güner, Radyo Sputnik’te Akşam Postası programında anlattı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Gazeteci Atilla Güner, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programında, EGM'nin suç duyurusunda, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Adnan Menderes’i idama götüren 1960 darbesini korumak için 1963'te aldığı karara atıf yapıldığını aktardı.
Güner'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilen EGM’nin yazısında, Anayasa Mahkemesi’nin bir kararına atıf yapılıyor. Kararda “Toplum hayatına zarar veren düşünce ve kanaatlerin açığa vurulması devletin güvenliğini sarsar. Bu itibarla bu hürriyeti toplum yaşayışını demokratik nizamını icaplarıyla bağdaştırmak ve toplumsal yaşayış ile düşünce ve kanaat hürriyetini denge halinde tutmak gereklidir” ifadeleri yer alıyor.

Fuat Köprülü için alınmıştı

59 yıl önceki Türkiye’de Anayasa Mahkemesi bu kararı, CHP’den ayrılıp Demokrat Parti’nin kurucuları arasında yer alan Fuat Köprülü’nün 21 Nisan 1962’deki bir konuşmasındaki sözleri nedeniyle alıyor. Hakkında dava açılınca avukatları ‘düşüncesini açıkladı, dediğinde bir suç yok, Anayasa Mahkemesi’ne götürelim’ diyorlar. Anayasa Mahkemesi bugün Türkiye Cumhuriyetinin EGM hukuk bürosunun dayanak gösterdiği o kararı alıyor. 1963’te 27 Mayıs darbesinin eleştirilmesinin önlenmesi için AYM’nin aldığı o karar şöyle diyor: “Yargı mercilerinin kararlarının kötülenmesi ve mahkum edilenlerin övülmesi 27 Mayıs devriminin meşruluğunu inkara yol açar. Bu yoldan vatandaşları birbiri aleyhinde tahrik ederek onlar arasında kin ve düşmanlık yaratır.”

Hukukçular karar için ne demişti?

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Şefik Taylan Akman bu konuda bir çalışma yapmış. 'Söz konusu karar yine Anayasa Mahkemesi’nin 27 Mayıs darbesinin herhangi bir eleştiri karşısında zarar görmemesine yönelik, bir yönüyle de siyasi olan refleksinin açık bir göstergesi niteliğindedir” yorumunu yapıyor. Hukukçu İlhan Arsel de, 'Anayasa Mahkemesi’nin esas kaygısı, devletin 'devam ve bekası'nı korumak, onun 'yüceliğine ve kutsallığına' bir zarar gelmesini engellemektir; bir başka ifadeyle, bir Osmanlı-Cumhuriyet geleneği olarak devleti topluma karşı koruma görevini layıkıyla yerine getirebilmektir' diyor.

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