Emniyet'in Kılıçdaroğlu için yaptığı suç duyurusunda şaşırtan ayrıntı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Şefik Taylan Akman bu konuda bir çalışma yapmış. 'Söz konusu karar yine Anayasa Mahkemesi’nin 27 Mayıs darbesinin herhangi bir eleştiri karşısında zarar görmemesine yönelik, bir yönüyle de siyasi olan refleksinin açık bir göstergesi niteliğindedir” yorumunu yapıyor. Hukukçu İlhan Arsel de, 'Anayasa Mahkemesi’nin esas kaygısı, devletin 'devam ve bekası'nı korumak, onun 'yüceliğine ve kutsallığına' bir zarar gelmesini engellemektir; bir başka ifadeyle, bir Osmanlı-Cumhuriyet geleneği olarak devleti topluma karşı koruma görevini layıkıyla yerine getirebilmektir' diyor.