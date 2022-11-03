https://sputniknews.com.tr/20221103/ekonomist-ekmekci-enflasyonun-global-payi-var-ama-kendimize-daha-cok-sorun-yaratiyoruz--1063016998.html
Ekonomist Ekmekçi: Enflasyonun global payı var ama kendimize daha çok sorun yaratıyoruz
Ekonomist Ekmekçi: Enflasyonun global payı var ama kendimize daha çok sorun yaratıyoruz
Gazeteci Utku Ekmekçi, “Enflasyonu sürekli tüm dünyanın bir sorunuymuş gibi algılamaya ve o çerçeveden sorunları ele almaya gayret ediyoruz. Global bir etki... 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T10:11+0300
2022-11-03T10:11+0300
2022-11-03T10:11+0300
anlat bana
radyo
enflasyon
dolar
türkiye istatistik kurumu (tüik)
faiz
tüketici fiyat endeksi (tüfe)
abd
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Ekonomist Ekmekçi: Enflasyonun global payı var ama kendimize daha çok sorun yaratıyoruz
02.11.2022 ANLAT BANA
Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programının bu haftaki konuğu Ekonomik Analiz ve Raporlama Uygulamaları sunan Verimetrik’in kurucusu Utku Ekmekçi’ydi. Programda, uzunca bir süredir çare aranan enflasyon konusu değerlendirildi.Enflasyon sorununun çözümünü ararken piyasanın beklentisini ele alarak başlamak gerektiğini vurgulayan Ekmekçi, “Piyasa uzmanlarınca yapılan ankete göre, Ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 3.5’ler seviyesinde. Bu demektir ki, TÜİK’in açıkladığı verilere göre yıllık yüzde 85’e varan bir TÜFE oranıyla karşılaşacağız. Öncelikle enflasyonda sorunu tespit etmek, kabul etmek ve bununla yüzleşmek gerekiyor. Sanıyorum burada biz hatalı davranıyoruz ya da üzerimize düşen sorumluluğu kabullenmiyoruz. Sürekli bu konuyu tüm dünyanın bir sorunuymuş gibi algılamaya ve o çerçeveden sorunları ele almaya gayret ediyoruz. Bunda tabii haklılık payı yok değil ama enflasyon problemi dediğimiz şey göreceli bir kavram. Dünyada enflasyon problemi dediğimiz şey, Amerika Birleşik Devletleri’nde yüzde 8’lerde, Avrupa’da yüzde 10-11 aralığında. Bizdeki sorun bunların çok ötesinde. Evet global bir etki elbette var, ama bu sorunun içerisindeki etkinliğin payı ne derseniz; bizim kendi kendimize yarattığımız etki global etkiden çok çok daha fazla” şeklinde konuştu.Dünyanın diğer merkez bankalarının hızla ve ciddi oranlarda başlattıkları faiz artırımlarına devam ettiğini altını çizen Ekmekçi, “Faizi elbette bir enstrüman olarak, varlığını kabul edip fiyat istikrarında kullanmakla birlikte bundan daha önemlisi, olması gereken iyi bir iletişimle piyasayı dinlediklerini, takip ettiklerini ve bununla ilgili her zaman bir aksiyon almaya hazır olduklarını ifade eden bir iletişim tarzları var. Zaten bizim para politikamızı Avrupa ya da Amerikan politikasından ayıran temel fark bu. Öyle görünüyor ki, biz piyasayı ikna edici bir tarzdan ziyade, karşı görüşleri dinlemeden iletişimi sadece çıkıp konuşmak olarak algılıyoruz. Dolayısıyla piyasanın burada beklediği, para politikasının piyasayı takip ettiğini ve bununla ilgili gerekli adımları atacağa yönünde bir iletişimde bulunmasıdır ama son zamanlarda maalesef bunu göremiyoruz” dedi.
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Ali Çağatay
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
radyo, enflasyon, dolar, türkiye istatistik kurumu (tüik), faiz, tüketici fiyat endeksi (tüfe), abd, аудио
radyo, enflasyon, dolar, türkiye istatistik kurumu (tüik), faiz, tüketici fiyat endeksi (tüfe), abd, аудио
Ekonomist Ekmekçi: Enflasyonun global payı var ama kendimize daha çok sorun yaratıyoruz
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Gazeteci Utku Ekmekçi, “Enflasyonu sürekli tüm dünyanın bir sorunuymuş gibi algılamaya ve o çerçeveden sorunları ele almaya gayret ediyoruz. Global bir etki elbette var, ama bu sorunun içerisindeki etkinliğin payı ne derseniz; bizim kendi kendimize yarattığımız etki global etkiden çok çok daha fazla” dedi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programının bu haftaki konuğu Ekonomik Analiz ve Raporlama Uygulamaları sunan Verimetrik’in kurucusu Utku Ekmekçi’ydi. Programda, uzunca bir süredir çare aranan enflasyon konusu değerlendirildi.
Enflasyon sorununun çözümünü ararken piyasanın beklentisini ele alarak başlamak gerektiğini vurgulayan Ekmekçi, “Piyasa uzmanlarınca yapılan ankete göre, Ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 3.5’ler seviyesinde. Bu demektir ki, TÜİK’in açıkladığı verilere göre yıllık yüzde 85’e varan bir TÜFE oranıyla karşılaşacağız. Öncelikle enflasyonda sorunu tespit etmek, kabul etmek ve bununla yüzleşmek gerekiyor. Sanıyorum burada biz hatalı davranıyoruz ya da üzerimize düşen sorumluluğu kabullenmiyoruz. Sürekli bu konuyu tüm dünyanın bir sorunuymuş gibi algılamaya ve o çerçeveden sorunları ele almaya gayret ediyoruz. Bunda tabii haklılık payı yok değil ama enflasyon problemi dediğimiz şey göreceli bir kavram. Dünyada enflasyon problemi dediğimiz şey, Amerika Birleşik Devletleri’nde yüzde 8’lerde, Avrupa’da yüzde 10-11 aralığında. Bizdeki sorun bunların çok ötesinde. Evet global bir etki elbette var, ama bu sorunun içerisindeki etkinliğin payı ne derseniz; bizim kendi kendimize yarattığımız etki global etkiden çok çok daha fazla” şeklinde konuştu.
Dünyanın diğer merkez bankalarının hızla ve ciddi oranlarda başlattıkları faiz artırımlarına devam ettiğini altını çizen Ekmekçi, “Faizi elbette bir enstrüman olarak, varlığını kabul edip fiyat istikrarında kullanmakla birlikte bundan daha önemlisi, olması gereken iyi bir iletişimle piyasayı dinlediklerini, takip ettiklerini ve bununla ilgili her zaman bir aksiyon almaya hazır olduklarını ifade eden bir iletişim tarzları var. Zaten bizim para politikamızı Avrupa ya da Amerikan politikasından ayıran temel fark bu. Öyle görünüyor ki, biz piyasayı ikna edici bir tarzdan ziyade, karşı görüşleri dinlemeden iletişimi sadece çıkıp konuşmak olarak algılıyoruz. Dolayısıyla piyasanın burada beklediği, para politikasının piyasayı takip ettiğini ve bununla ilgili gerekli adımları atacağa yönünde bir iletişimde bulunmasıdır ama son zamanlarda maalesef bunu göremiyoruz” dedi.