https://sputniknews.com.tr/20221103/ekimde-fiyati-en-fazla-artan-urun-sebze-fiyati-en-cok-dusen-evcil-hayvan-ve-urunleri-oldu-1063019181.html

Ekimde fiyatı en fazla artan ürün 'sebze', fiyatı en çok düşen 'evcil hayvan ve ürünleri' oldu

Ekimde fiyatı en fazla artan ürün 'sebze', fiyatı en çok düşen 'evcil hayvan ve ürünleri' oldu

Tüketici fiyatları bazında ekimde en fazla fiyat artışı yüzde 26,23 ile sebzede (patates ve bazı yumrulu bitkiler hariç), en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 19,42... 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T11:28+0300

2022-11-03T11:28+0300

2022-11-03T11:28+0300

ekonomi

türkiye

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay sebze (patates ve bazı yumrulu bitkiler hariç) giderlerindeki artışı yüzde 12,72 ile makarna çeşitleri, yüzde 12,38 ile kadın giyim, yüzde 11,79 ile kırtasiye ve çizim malzemelerindeki artış izledi.Ekimde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 9,62 ile yumurta ve yumurtayla ilgili ürünler, yüzde 9,40 ile erkek giyim, yüzde 9,11 ile çamaşır makinesi, kurutucu, bulaşık makinesi, yüzde 7,17 ile su (şebeke suyu), yüzde 6,03 ile evle ilgili temizlik malzemeleri, yüzde 5,40 ile peynir yer aldı.Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 19,42 ile evcil hayvanlar ve bununla ilgili diğer ürünlerde gerçekleşti. Bunu yüzde 4,21 ile kişisel bakımda kullanılan elektrikli aletler, yüzde 2,90 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 2,58 ile paket turlar, yüzde 2,34 ile margarin ve yüzde 2,28 ile taze balık ve deniz ürünleri takip etti.Ekimde fiyatı en çok azalış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 1,69 ile likid hidrokarbonlar, yüzde 0,35 ile mutfak mobilyaları, yüzde 0,05 ile mücevheratlar, saat ve kol saatleri, yüzde 0,31 ile yatak odası mobilyaları sıralandı.

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türkiye, türkiye istatistik kurumu (tüik), fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, fiyat listesi, indirim