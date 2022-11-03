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https://sputniknews.com.tr/20221103/e-ticaret-sitesini-hackleyip-15-milyon-liralik-vurgun-yaptilar-1063024491.html
E-ticaret sitesini hack'leyip 15 milyon liralık vurgun yaptılar
E-ticaret sitesini hack'leyip 15 milyon liralık vurgun yaptılar
Adana'da hackledikleri e-ticaret sitesi üzerinden 15 milyon liralık vurgun yapan suç örgütünün, kendilerine banka hesabı sağlayan kişilere ‘Fedai’ dediği ve bu... 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T13:12+0300
2022-11-03T13:12+0300
türkiye
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adana
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Adana'da polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla 15 milyon liralık vurgun yapan e-ticaret dolandırıcılarını yakaladı.Bir e-ticaret sitesi, liderliğini O.B. ile H.A’nın yaptığı bir suç örgütünün, web tasarımcı O.Ç tarafından hack'lendi.Örgüt daha sonrasında site üzerinden alışveriş yapmak isteyen 500’e yakın mağduru, kendi oluşturdukları sahte ödeme sitesine yönlendirip 15 milyon lira dolandırdı.Mağdurlardan alınan paraysa kripto para borsasında aklandı.Adana ekipleri, suç örgütüne yönelik 21 Ekim’de şafak operasyonu düzenlenerek 114 şüpheliyi gözaltına aldı.Adreslerdeki aramalarda çok sayıda banka hesap kartı, cep telefonu, hard disk, ziynet eşyası ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken şüphelilerin kripto cüzdanlarındaki 6 milyon TL’ye de el konuldu.Adliyeye sevk edilen aralarında O.B, H.A. ve O.Ç’nin de bulunduğu 17 şüpheli tutuklanırken, 37 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Örgütün, kendilerine banka hesabı sağlayan kişilere ‘Fedai’ dediği ve asgari ücret tutarında maaş ödediği ortaya çıktı.Ayrıca şüphelilerin, teknik takipte polise yakalanmamak için birbirlerine ‘kartal’, ‘mumcu’, ‘pablo’ ve ‘teko’ gibi kod isimleri taktığı, telefon görüşmelerinde bu şekilde seslendikleri bildirildi.Örgütün e-ticaret sitesinde yayınladıkları ilanların sahte olduğu belirlendi. Şüphelilerin, 700 liraya matkap ilanı verdiği, parayı aldıktan sonra ürünü göndermedikleri belirtildi.Bir mağdurun mesaj göndermesi üzerine de şüphelilerden birinin üzerindeki tişörtü çıkarıp paketleyerek, kargoya verip gönderdiği ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20220914/siber-dolandiricilarin-yeni-yontemi-sahte-is-teklifleri-1061172768.html
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dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı, adana
dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı, adana

E-ticaret sitesini hack'leyip 15 milyon liralık vurgun yaptılar

13:12 03.11.2022
© DHAE-ticaret sitesini hack'leyip 15 milyon liralık vurgun yaptılar
E-ticaret sitesini hack'leyip 15 milyon liralık vurgun yaptılar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
© DHA
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Adana'da hackledikleri e-ticaret sitesi üzerinden 15 milyon liralık vurgun yapan suç örgütünün, kendilerine banka hesabı sağlayan kişilere ‘Fedai’ dediği ve bu kişilere de asgari ücret tutarında maaş ödediği ortaya çıktı. Ayrıca örgütten birinin 700 liraya matkap satın alan bir mağdura, üzerindeki tişörtü çıkarıp gönderdiği de öğrenildi.
Adana'da polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla 15 milyon liralık vurgun yapan e-ticaret dolandırıcılarını yakaladı.
Bir e-ticaret sitesi, liderliğini O.B. ile H.A’nın yaptığı bir suç örgütünün, web tasarımcı O.Ç tarafından hack'lendi.
Örgüt daha sonrasında site üzerinden alışveriş yapmak isteyen 500’e yakın mağduru, kendi oluşturdukları sahte ödeme sitesine yönlendirip 15 milyon lira dolandırdı.
Mağdurlardan alınan paraysa kripto para borsasında aklandı.
Adana ekipleri, suç örgütüne yönelik 21 Ekim’de şafak operasyonu düzenlenerek 114 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerdeki aramalarda çok sayıda banka hesap kartı, cep telefonu, hard disk, ziynet eşyası ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken şüphelilerin kripto cüzdanlarındaki 6 milyon TL’ye de el konuldu.
Adliyeye sevk edilen aralarında O.B, H.A. ve O.Ç’nin de bulunduğu 17 şüpheli tutuklanırken, 37 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Örgütün, kendilerine banka hesabı sağlayan kişilere ‘Fedai’ dediği ve asgari ücret tutarında maaş ödediği ortaya çıktı.
Ayrıca şüphelilerin, teknik takipte polise yakalanmamak için birbirlerine ‘kartal’, ‘mumcu’, ‘pablo’ ve ‘teko’ gibi kod isimleri taktığı, telefon görüşmelerinde bu şekilde seslendikleri bildirildi.
Örgütün e-ticaret sitesinde yayınladıkları ilanların sahte olduğu belirlendi. Şüphelilerin, 700 liraya matkap ilanı verdiği, parayı aldıktan sonra ürünü göndermedikleri belirtildi.

Bir mağdurun mesaj göndermesi üzerine de şüphelilerden birinin üzerindeki tişörtü çıkarıp paketleyerek, kargoya verip gönderdiği ifade edildi.
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