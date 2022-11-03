https://sputniknews.com.tr/20221103/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063015566.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar 18.61 seviyesindeki yerini korurken, euro 18.29 seviyesine geriledi. 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T09:23+0300

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2022-11-03T09:23+0300

ekonomi

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çeyrek altın

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Dolar/TL, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararı sonrası 18.61'in üzerinde hareket ediyor.Kur hafta başında 18.6445 ile tüm zamanların en yükseğini görmüştü.Euro/TL 18.29 civarında işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?Altının ons fiyatı, 1650 dolar bandının altındaki seyrine devam ediyor.Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 1637 dolar seviyesinde işlem görüyor.Spot piyasada altın satış fiyatları;Gram altın 980 lira, çeyrek altın 1633 lira, yarım altın 3267 lira, Cumhuriyet altını 6512 liradan el değiştiriyor.

https://sputniknews.com.tr/20221102/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062967839.html

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