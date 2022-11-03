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https://sputniknews.com.tr/20221103/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063015566.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 18.61 seviyesindeki yerini korurken, euro 18.29 seviyesine geriledi. 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T09:23+0300
2022-11-03T09:23+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
gram altın
yarım gram altın
çeyrek altın
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Dolar/TL, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararı sonrası 18.61'in üzerinde hareket ediyor.Kur hafta başında 18.6445 ile tüm zamanların en yükseğini görmüştü.Euro/TL 18.29 civarında işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?Altının ons fiyatı, 1650 dolar bandının altındaki seyrine devam ediyor.Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 1637 dolar seviyesinde işlem görüyor.Spot piyasada altın satış fiyatları;Gram altın 980 lira, çeyrek altın 1633 lira, yarım altın 3267 lira, Cumhuriyet altını 6512 liradan el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221102/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062967839.html
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dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:23 03.11.2022
© AAeuro
euro - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
© AA
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Dolar 18.61 seviyesindeki yerini korurken, euro 18.29 seviyesine geriledi.
Dolar/TL, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararı sonrası 18.61'in üzerinde hareket ediyor.

Kur hafta başında 18.6445 ile tüm zamanların en yükseğini görmüştü.
Euro/TL 18.29 civarında işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Altının ons fiyatı, 1650 dolar bandının altındaki seyrine devam ediyor.
Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 1637 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları;
Gram altın 980 lira, çeyrek altın 1633 lira, yarım altın 3267 lira, Cumhuriyet altını 6512 liradan el değiştiriyor.
euro - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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