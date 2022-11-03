https://sputniknews.com.tr/20221103/chp-milletvekilleri-hakkinda-yurutulen-sorusturma-yetkisizlik-karariyla-ankaraya-gonderildi-1063018841.html
CHP milletvekilleri hakkında yürütülen soruşturma yetkisizlik kararıyla Ankara'ya gönderildi
CHP milletvekilleri hakkında yürütülen soruşturma yetkisizlik kararıyla Ankara'ya gönderildi
Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşma sırasında hakimlere hakarette bulunan CHP milletvekilleriyle ilgili yürütülen soruşturma yetkisizlik kararı ile... 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T11:10+0300
2022-11-03T11:10+0300
2022-11-03T11:12+0300
türkiye
yalova
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ali mahir başarır
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Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşma sırasında hakimlere hakarete bulunan, aralarında Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın bulunduğu CHP milletvekilleriyle ilgili ‘Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs, Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçlarıyla yürütülen soruşturma, yetkisizlik kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20220826/chpli-3-isme-sorusturma-baslatildi-1060416833.html
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yalova, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ali mahir başarır
yalova, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ali mahir başarır
CHP milletvekilleri hakkında yürütülen soruşturma yetkisizlik kararıyla Ankara'ya gönderildi
11:10 03.11.2022 (güncellendi: 11:12 03.11.2022) Abone ol
Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşma sırasında hakimlere hakarette bulunan CHP milletvekilleriyle ilgili yürütülen soruşturma yetkisizlik kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşma sırasında hakimlere hakarete bulunan, aralarında Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın bulunduğu CHP milletvekilleriyle ilgili ‘Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs, Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçlarıyla yürütülen soruşturma, yetkisizlik kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.