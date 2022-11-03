https://sputniknews.com.tr/20221103/chp-milletvekilleri-hakkinda-yurutulen-sorusturma-yetkisizlik-karariyla-ankaraya-gonderildi-1063018841.html

CHP milletvekilleri hakkında yürütülen soruşturma yetkisizlik kararıyla Ankara'ya gönderildi

CHP milletvekilleri hakkında yürütülen soruşturma yetkisizlik kararıyla Ankara'ya gönderildi

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşma sırasında hakimlere hakarette bulunan CHP milletvekilleriyle ilgili yürütülen soruşturma yetkisizlik kararı ile... 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T11:10+0300

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türkiye

yalova

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

ali mahir başarır

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Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşma sırasında hakimlere hakarete bulunan, aralarında Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın bulunduğu CHP milletvekilleriyle ilgili ‘Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs, Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçlarıyla yürütülen soruşturma, yetkisizlik kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

https://sputniknews.com.tr/20220826/chpli-3-isme-sorusturma-baslatildi-1060416833.html

türkiye

yalova

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yalova, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ali mahir başarır