https://sputniknews.com.tr/20221103/cekya-kabildeki-buyukelciligini-kapatacak-1063013941.html
Çekya, Kabil’deki Büyükelçiliğini kapatacak
Çekya, Kabil’deki Büyükelçiliğini kapatacak
Çekya, Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Büyükelçiliğini 1 Ocak 2023’te kapatacak. 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T05:24+0300
2022-11-03T05:24+0300
2022-11-03T05:24+0300
dünya
çekya
afganistan
kapatma
kabil
büyükelçilik
taliban
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Çek Haber Ajansı (CTK) haberinde, Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky’nin Çekya’nın Kabil Büyükelçiliği'ni kapatma kararı aldığını bildirdi.Haberde, elçiliğin 1 Ocak 2023’te kapatılacağı belirtilirken, Çek Dışişleri Bakanlığı'nın bu ülkenin güvenlik durumunda yakın bir zamanda iyileşme beklemediği görüşüne yer verildi.Kabil’deki Büyükelçiliğini 2007’de açan Çekya, Taliban güçlerinin başkente hızlı bir şekilde ilerlemesi nedeniyle Ağustos 2021'de büyükelçiliğini geçici olarak kapatmış ve personelini de peyderpey tahliye etmek durumunda kalmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221005/kabilde-talibanin-icisleri-bakanliginda-patlama--1061991046.html
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çekya, afganistan, kapatma, kabil, büyükelçilik, taliban
çekya, afganistan, kapatma, kabil, büyükelçilik, taliban
Çekya, Kabil’deki Büyükelçiliğini kapatacak
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Çekya, Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Büyükelçiliğini 1 Ocak 2023’te kapatacak.
Çek Haber Ajansı (CTK) haberinde, Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky’nin Çekya’nın Kabil Büyükelçiliği'ni kapatma kararı aldığını bildirdi.
Haberde, elçiliğin 1 Ocak 2023’te kapatılacağı belirtilirken, Çek Dışişleri Bakanlığı'nın bu ülkenin güvenlik durumunda yakın bir zamanda iyileşme beklemediği görüşüne yer verildi.
Kabil’deki Büyükelçiliğini 2007’de açan Çekya, Taliban güçlerinin başkente hızlı bir şekilde ilerlemesi nedeniyle Ağustos 2021'de büyükelçiliğini geçici olarak kapatmış ve personelini de peyderpey tahliye etmek durumunda kalmıştı.