CANLI | Zelenskiy: Tahıl ihracatı girişiminin faaliyetleri sürecek

Zelenskiy: Tahıl ihracatı girişiminin faaliyetleri sürecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımında gelişmeleri değerlendirdi.

Zelenskiy, ülkesinden tahıl ihracatının sürdürülmesi için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını, ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de bu sürecin devam etmesine destek verdiğini belirterek, "Bugün, ülkemiz ve tüm dünya için önemli bir diplomatik sonucumuz var, tahıl ihracatı girişiminin faaliyetleri sürecek. Rus şantajı hiçbir sonuç vermedi" diye konuştu.