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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221103/canli--zelenskiy-tahil-ihracati-girisiminin-faaliyetleri-surecek-1063015429.html
CANLI | Zelenskiy: Tahıl ihracatı girişiminin faaliyetleri sürecek
CANLI | Zelenskiy: Tahıl ihracatı girişiminin faaliyetleri sürecek
Ukrayna lideri Zelenskiy, "Bugün, ülkemiz ve tüm dünya için önemli bir diplomatik sonucumuz var, tahıl ihracatı girişiminin faaliyetleri sürecek" açıklamasını... 03.11.2022, Sputnik Türkiye
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rusya, ukrayna, askeri operasyon, новый онлайн для белой редактуры
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye

CANLI | Zelenskiy: Tahıl ihracatı girişiminin faaliyetleri sürecek

09:15 03.11.2022
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Ukrayna lideri Zelenskiy, "Bugün, ülkemiz ve tüm dünya için önemli bir diplomatik sonucumuz var, tahıl ihracatı girişiminin faaliyetleri sürecek" açıklamasını yaptı.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna ilişkin gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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09:14 03.11.2022
Zelenskiy: Tahıl ihracatı girişiminin faaliyetleri sürecek
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımında gelişmeleri değerlendirdi.
Zelenskiy, ülkesinden tahıl ihracatının sürdürülmesi için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını, ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de bu sürecin devam etmesine destek verdiğini belirterek, "Bugün, ülkemiz ve tüm dünya için önemli bir diplomatik sonucumuz var, tahıl ihracatı girişiminin faaliyetleri sürecek. Rus şantajı hiçbir sonuç vermedi" diye konuştu.
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