https://sputniknews.com.tr/20221103/caldigi-paranin-50-bin-lirasini-geri-getiren-hirsiz-not-birakti-bir-daha-para-sovu-yapma-1063021699.html

Çaldığı paranın 50 bin lirasını geri getiren hırsız not bıraktı: Bir daha para şovu yapma

Çaldığı paranın 50 bin lirasını geri getiren hırsız not bıraktı: Bir daha para şovu yapma

Mersin’in Mut ilçesinde hırsız, 80 bin lirasını çaldığı vatandaşın 50 bin lirasını geri getirip, bir de mektup bıraktı. Mektupta hırsız, "Ben gerçekten kötü... 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T12:11+0300

2022-11-03T12:11+0300

2022-11-03T12:11+0300

türkiye

mersin

hırsızlık

hırsız

not

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/03/1063021555_0:103:1980:1217_1920x0_80_0_0_71d6150b8c4d0a142b3e6a989b0a663f.png

Olay, ilçeye bağlı Kurtsuyu Mahallesi’nde sebze meyve halinde meydana geldi. Kayısı ticaretiyle uğraşan 53 yaşındaki Bayram Kaya’nın gece uyurken yastığının altından 80 bin lirası çalındı. Sabah kalktığında paranın yerinde olmadığını fark eden Kaya, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Olayla ilgili inceleme sürerken 2 gün sonra ilginç bir olay yaşandı. Gece yanına yaklaşan bir araçtan şapkalı yüzü kapalı bir şahıs Kaya’ya bir poşet vererek hızlıca araçla uzaklaştı. Ne olduğuna ilk başta anlam veremeyen Kaya, poşeti açtığında çalınan parasının 50 bin TL’si ile şüphelinin bıraktığı notu gördü.Poşetten çıkan notta ise, “Selam Bayram ağabey, ne olur affet. 8 aylık oğlum var. Ameliyat olması gerekiyordu, ben mecburdum. O gün akşam elinde o parayı görünce gece sen uyurken aldım. Bir de sana tavsiyem sen içme abi, senin de evladın var. Ben gerçekten kötü biri olsam getirmezdim. Hakkını helal et. 30 binini aldım, onu da getireceğim. Evladım için mecburdum. Sen de sen ol bir daha para şovu yapma” yazması dikkat çekti.Yaşadıklarını anlatan Bayram Kaya, “Kurtsuyu Mahallesi'nde kayısı alıyordum, hava da yağışlıydı. Gece akşam muhasebeci poşetin içinde 80 bin lira para getirdi. Yatarken parayı poşetin içinde yastığın altına koydum. Ben de karşıdaki dükkanın önünde saat 22.00 civarında yattım. Sabah 06.00 civarında kalktım. Yastığın altına koyduğum poşetin içindeki para yoktu. Olay cuma günü gece oldu. İki gün ekmek yemedim. Pazar günü gece halde düğün vardı. Dükkanda iki üç arkadaş oturuyorduk. Bir taksi durdu dükkanın önünde, saat 10 civarındaydı. Gelen adamı tanıyamadım. Kafasına şapka giymiş, yüzü gözü gözükmüyordu. Bana bir poşet uzattı. Ben poşeti alırken adam arabanın gazına bastı gitti. Bir baktım poşeti masanın üstüne koydum. Poşeti açtığımda içerisinde 50 bin lira para vardı. 5 tane yüzlük para destesi. Parayı saydım, birinin içinden 700 lira çekmiş, içine de not yazmış. Adam beni tanıyor, ama ben adamı çıkartamadım” dedi.'Getirirse şikayetçi olmayacağım'Olayı güvenlik güçlerine ihbar ettiğini ve araştırma yapıldığını belirten Kaya, “Benim dükkanda kamera yok. Cuma günü gece para çalındı, pazar günü gece 50 bin lirası geri geldi. Tekrar karakola ifade verdim. Karakol komutanı, ‘Bayram bu paranın kalanı da gelir, fazla telaş yapma’ dedi ama hala gelmedi. Hasat zamanı halden meyve suyu için kayısı aldım. Çalınan para da vatandaşın parası. Para çalınınca şimdi millete borçlu kaldım. Parayı geri istiyorum. Milletin parası bu. Ne olursa olsun getirsin. Getirirse de şikayetçi olmayacağım” şeklinde konuştu.Bayram Kaya, hırsıza şöyle seslendi:

türkiye

mersin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mersin, hırsızlık, hırsız, not