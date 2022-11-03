https://sputniknews.com.tr/20221103/bm-genel-sekreteri-guterres-rus-gubresi-onundeki-engeller-kalkmali-1063038689.html
BM Genel Sekreteri Guterres: Rus gübre ihracatı önündeki engeller kalkmalı
BM Genel Sekreteri Guterres: Rus gübre ihracatı önündeki engeller kalkmalı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rus gübre ihracatı önündeki tüm engelleri kaldırma çağrısında bulunarak, “Dünyanın, Rusya’nın... 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T17:48+0300
2022-11-03T17:48+0300
2022-11-03T17:48+0300
ukrayna krizi
rusya
bm
tahıl
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050011668_1:0:863:485_1920x0_80_0_0_5b48d767fc6d812090398faba8d9ad9f.jpg
Guterres, basın mensuplarına açıklamasında, “Karadeniz tahıl girişimi tamamen yeniden başlatıldığına göre, tüm tarafları iki yönde odaklanmaya çağırıyorum. Öncelikle Karadeniz girişiminin süresinin uzatılması ve tümüyle yerine getirilmesi. İkincisi, Rus gıda ve gübre ihracatı için kalan engellerin kaldırılması” ifadesini kullandı.BM’nin tüm sistemiyle birlikte, bu her iki amaca ulaşmaya bağlı olduğunu söyleyen Genel Sekreter, “Ukrayna’dan Karadeniz üzerinden tahıl, gıda ürünleri ve gübrenin ihracatı için dünyanın güvenli deniz ulaşımına ihtiyacı var. Dünyanın, küresel gübre pazarındaki krizi acilen çözüme kavuşturmak ve Rusya’nın ihracat fırsatlarından tam olarak yararlanmak için koordineli bir çabaya ihtiyacı var” dedi.Gübre kıtlığının şimdiden dünya genelindeki çiftçileri etkilediğini dile getiren Guterres, “Küresel gübre kıtlığının küresel gıda kıtlığına dönüşmesine izin veremeyiz” diye kaydetti.Ukrayna’dan 10 milyon ton tahıl çıkarıldıGuterres, “Bugün girişimin yeni bir dönüm noktasına ulaştığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bugüne kadar Karadeniz koridorundan 10 milyon ton tahıl ihraç edildi. Bu rakama ulaşmak sadece üç ay gerekti” ifadesini kullandı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050011668_108:0:755:485_1920x0_80_0_0_f97cb98f46a7b61aec53fc2b2dccace5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, bm, tahıl
BM Genel Sekreteri Guterres: Rus gübre ihracatı önündeki engeller kalkmalı
Abone ol
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rus gübre ihracatı önündeki tüm engelleri kaldırma çağrısında bulunarak, “Dünyanın, Rusya’nın ihracat fırsatlarından tam olarak yararlanmasına ihtiyacı var” dedi.
Guterres, basın mensuplarına açıklamasında, “Karadeniz tahıl girişimi tamamen yeniden başlatıldığına göre, tüm tarafları iki yönde odaklanmaya çağırıyorum. Öncelikle Karadeniz girişiminin süresinin uzatılması ve tümüyle yerine getirilmesi. İkincisi, Rus gıda ve gübre ihracatı için kalan engellerin kaldırılması” ifadesini kullandı.
BM’nin tüm sistemiyle birlikte, bu her iki amaca ulaşmaya bağlı olduğunu söyleyen Genel Sekreter, “Ukrayna’dan Karadeniz üzerinden tahıl, gıda ürünleri ve gübrenin ihracatı için dünyanın güvenli deniz ulaşımına ihtiyacı var. Dünyanın, küresel gübre pazarındaki krizi acilen çözüme kavuşturmak ve Rusya’nın ihracat fırsatlarından tam olarak yararlanmak için koordineli bir çabaya ihtiyacı var” dedi.
Gübre kıtlığının şimdiden dünya genelindeki çiftçileri etkilediğini dile getiren Guterres, “Küresel gübre kıtlığının küresel gıda kıtlığına dönüşmesine izin veremeyiz” diye kaydetti.
Ukrayna’dan 10 milyon ton tahıl çıkarıldı
Guterres, “Bugün girişimin yeni bir dönüm noktasına ulaştığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bugüne kadar Karadeniz koridorundan 10 milyon ton tahıl ihraç edildi. Bu rakama ulaşmak sadece üç ay gerekti” ifadesini kullandı.