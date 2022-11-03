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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221103/bloomberg-ab-rusya-merkez-bankasinin-varliklarini-ukraynaya-devretmek-istiyor-1063049085.html
Bloomberg: AB, Rusya Merkez Bankası’nın varlıklarını Ukrayna’ya devretmek istiyor
Bloomberg: AB, Rusya Merkez Bankası’nın varlıklarını Ukrayna’ya devretmek istiyor
Bloomberg, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya Merkez Bankası’nın dondurulan varlıklarını Ukrayna’nın yeniden inşaasında kullanma olasılığını değerlendirdiğini... 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T23:15+0300
2022-11-03T23:15+0300
ukrayna krizi
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Bloomberg, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, “Avrupa Birliği, Ukrayna’nın yeniden inşasına yardımcı olmak için Rusya Merkez Bankası’nın varlıklarından dondurulan milyarlarca euro’yu kullanma olasılığını inceliyor” ifadesini kullandı.Haberde, bu konuyla ilgili çalışmaların henüz ilk aşamada bulunduğu kaydedildi. Hukukçulara, bu fikri uygulamak için olası yolları keşfetme talimatının verildiği belirtildi.Konuyu masaya yatıran ülkenin ABD olduğu ifade edilirken Başkan Joe Biden’in, Rusya Merkez Bankası’nın dolar bazındaki varlıklarına yönelik aynı tedbirler alıp almayacağının henüz bilinmediği kaydedildi.
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ab, abd, rusya

Bloomberg: AB, Rusya Merkez Bankası’nın varlıklarını Ukrayna’ya devretmek istiyor

23:15 03.11.2022
© AP PhotoVladimir Zelenskiy - Ursula von der Leyen
Vladimir Zelenskiy - Ursula von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
© AP Photo
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Bloomberg, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya Merkez Bankası’nın dondurulan varlıklarını Ukrayna’nın yeniden inşaasında kullanma olasılığını değerlendirdiğini belirtti.
Bloomberg, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, “Avrupa Birliği, Ukrayna’nın yeniden inşasına yardımcı olmak için Rusya Merkez Bankası’nın varlıklarından dondurulan milyarlarca euro’yu kullanma olasılığını inceliyor” ifadesini kullandı.
Haberde, bu konuyla ilgili çalışmaların henüz ilk aşamada bulunduğu kaydedildi. Hukukçulara, bu fikri uygulamak için olası yolları keşfetme talimatının verildiği belirtildi.
Konuyu masaya yatıran ülkenin ABD olduğu ifade edilirken Başkan Joe Biden’in, Rusya Merkez Bankası’nın dolar bazındaki varlıklarına yönelik aynı tedbirler alıp almayacağının henüz bilinmediği kaydedildi.
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