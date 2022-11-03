https://sputniknews.com.tr/20221103/bloomberg-ab-rusya-merkez-bankasinin-varliklarini-ukraynaya-devretmek-istiyor-1063049085.html

Bloomberg: AB, Rusya Merkez Bankası’nın varlıklarını Ukrayna’ya devretmek istiyor

Bloomberg: AB, Rusya Merkez Bankası’nın varlıklarını Ukrayna’ya devretmek istiyor

Bloomberg, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya Merkez Bankası’nın dondurulan varlıklarını Ukrayna’nın yeniden inşaasında kullanma olasılığını değerlendirdiğini... 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T23:15+0300

2022-11-03T23:15+0300

2022-11-03T23:15+0300

ukrayna krizi

ab

abd

rusya

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Bloomberg, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, “Avrupa Birliği, Ukrayna’nın yeniden inşasına yardımcı olmak için Rusya Merkez Bankası’nın varlıklarından dondurulan milyarlarca euro’yu kullanma olasılığını inceliyor” ifadesini kullandı.Haberde, bu konuyla ilgili çalışmaların henüz ilk aşamada bulunduğu kaydedildi. Hukukçulara, bu fikri uygulamak için olası yolları keşfetme talimatının verildiği belirtildi.Konuyu masaya yatıran ülkenin ABD olduğu ifade edilirken Başkan Joe Biden’in, Rusya Merkez Bankası’nın dolar bazındaki varlıklarına yönelik aynı tedbirler alıp almayacağının henüz bilinmediği kaydedildi.

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