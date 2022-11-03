https://sputniknews.com.tr/20221103/bloomberg-ab-rusya-merkez-bankasinin-varliklarini-ukraynaya-devretmek-istiyor-1063049085.html
Bloomberg: AB, Rusya Merkez Bankası’nın varlıklarını Ukrayna’ya devretmek istiyor
Bloomberg: AB, Rusya Merkez Bankası’nın varlıklarını Ukrayna’ya devretmek istiyor
Bloomberg, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya Merkez Bankası’nın dondurulan varlıklarını Ukrayna’nın yeniden inşaasında kullanma olasılığını değerlendirdiğini... 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T23:15+0300
2022-11-03T23:15+0300
2022-11-03T23:15+0300
ukrayna krizi
ab
abd
rusya
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Bloomberg, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, “Avrupa Birliği, Ukrayna’nın yeniden inşasına yardımcı olmak için Rusya Merkez Bankası’nın varlıklarından dondurulan milyarlarca euro’yu kullanma olasılığını inceliyor” ifadesini kullandı.Haberde, bu konuyla ilgili çalışmaların henüz ilk aşamada bulunduğu kaydedildi. Hukukçulara, bu fikri uygulamak için olası yolları keşfetme talimatının verildiği belirtildi.Konuyu masaya yatıran ülkenin ABD olduğu ifade edilirken Başkan Joe Biden’in, Rusya Merkez Bankası’nın dolar bazındaki varlıklarına yönelik aynı tedbirler alıp almayacağının henüz bilinmediği kaydedildi.
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Bloomberg: AB, Rusya Merkez Bankası’nın varlıklarını Ukrayna’ya devretmek istiyor
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Bloomberg, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya Merkez Bankası’nın dondurulan varlıklarını Ukrayna’nın yeniden inşaasında kullanma olasılığını değerlendirdiğini belirtti.
Bloomberg, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, “Avrupa Birliği, Ukrayna’nın yeniden inşasına yardımcı olmak için Rusya Merkez Bankası’nın varlıklarından dondurulan milyarlarca euro’yu kullanma olasılığını inceliyor” ifadesini kullandı.
Haberde, bu konuyla ilgili çalışmaların henüz ilk aşamada bulunduğu kaydedildi. Hukukçulara, bu fikri uygulamak için olası yolları keşfetme talimatının verildiği belirtildi.
Konuyu masaya yatıran ülkenin ABD olduğu ifade edilirken Başkan Joe Biden’in, Rusya Merkez Bankası’nın dolar bazındaki varlıklarına yönelik aynı tedbirler alıp almayacağının henüz bilinmediği kaydedildi.