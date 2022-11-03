Türkiye
SON DAKİKA | ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 185'i geçti
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20221103/benzin-ve-otogaza-zam-geliyor-1063015705.html
Benzin ve otogaza zam geliyor
Benzin ve otogaza zam geliyor
Benzin grubunda 1.31 TL'lik ve otogaz grubunda 49 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T09:29+0300
2022-11-03T09:29+0300
ekonomi
benzin
ekonomi
otogaz
araç
zam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1053944246_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9f1f48e403d6f9a557d3ee3a0e53a80e.jpg
Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1.31 TL'lik ve otogaz grubunda 49 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 26.33 liradan satılıyor. Benzinin ise ortalama 21.37 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221031/benzine-zam-geliyor-1062886793.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1053944246_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b3b55decb22cc4c1e9f1b10af5d1fbee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
benzin, ekonomi, otogaz, araç, zam
benzin, ekonomi, otogaz, araç, zam

Benzin ve otogaza zam geliyor

09:29 03.11.2022
© AAAkaryakıt, benzin, pompa
Akaryakıt, benzin, pompa - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
© AA
Abone olTelegram
Benzin grubunda 1.31 TL'lik ve otogaz grubunda 49 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.
Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1.31 TL'lik ve otogaz grubunda 49 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 26.33 liradan satılıyor. Benzinin ise ortalama 21.37 liradan satılıyor.
Motorin, benzin, akarakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
EKONOMİ
Benzine zam geliyor
31 Ekim, 10:46
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала