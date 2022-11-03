https://sputniknews.com.tr/20221103/benzin-ve-otogaza-zam-geliyor-1063015705.html

Benzin ve otogaza zam geliyor

Benzin ve otogaza zam geliyor

Benzin grubunda 1.31 TL'lik ve otogaz grubunda 49 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T09:29+0300

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2022-11-03T09:29+0300

ekonomi

benzin

ekonomi

otogaz

araç

zam

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Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1.31 TL'lik ve otogaz grubunda 49 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 26.33 liradan satılıyor. Benzinin ise ortalama 21.37 liradan satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221031/benzine-zam-geliyor-1062886793.html

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benzin, ekonomi, otogaz, araç, zam