https://sputniknews.com.tr/20221103/benzin-ve-otogaza-zam-geliyor-1063015705.html
Benzin ve otogaza zam geliyor
Benzin ve otogaza zam geliyor
Benzin grubunda 1.31 TL'lik ve otogaz grubunda 49 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T09:29+0300
2022-11-03T09:29+0300
2022-11-03T09:29+0300
ekonomi
benzin
ekonomi
otogaz
araç
zam
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Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1.31 TL'lik ve otogaz grubunda 49 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 26.33 liradan satılıyor. Benzinin ise ortalama 21.37 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221031/benzine-zam-geliyor-1062886793.html
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benzin, ekonomi, otogaz, araç, zam
benzin, ekonomi, otogaz, araç, zam
Benzin ve otogaza zam geliyor
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Benzin grubunda 1.31 TL'lik ve otogaz grubunda 49 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.
Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1.31 TL'lik ve otogaz grubunda 49 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 26.33 liradan satılıyor. Benzinin ise ortalama 21.37 liradan satılıyor.