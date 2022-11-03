https://sputniknews.com.tr/20221103/bassavciliktan-aciklama-halil-falyalinin-maltadaki-kripto-varligina-el-konuldu-1063022943.html
Başsavcılıktan açıklama: Halil Falyalı'nın Malta'daki kripto varlığına el konuldu
Başsavcılıktan açıklama: Halil Falyalı'nın Malta'daki kripto varlığına el konuldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında Halil Falyalı’ya ait olduğu tespit edilen Malta’daki 30 milyon dolar... 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T12:33+0300
2022-11-03T12:33+0300
2022-11-03T12:33+0300
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ankara cumhuriyet başsavcılığı, ankara, malta, halil falyalı
ankara cumhuriyet başsavcılığı, ankara, malta, halil falyalı
Başsavcılıktan açıklama: Halil Falyalı'nın Malta'daki kripto varlığına el konuldu
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Ayrıntılar geliyor
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında Halil Falyalı’ya ait olduğu tespit edilen Malta’daki 30 milyon dolar değerindeki kripto paraya el konuldu.