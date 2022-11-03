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SON DAKİKA | Başsavcılıktan açıklama: Halil Falyalı'nın Malta'daki kripto varlığına el konuldu
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Başsavcılıktan açıklama: Halil Falyalı'nın Malta'daki kripto varlığına el konuldu
Başsavcılıktan açıklama: Halil Falyalı'nın Malta'daki kripto varlığına el konuldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında Halil Falyalı’ya ait olduğu tespit edilen Malta’daki 30 milyon dolar... 03.11.2022, Sputnik Türkiye
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ankara cumhuriyet başsavcılığı, ankara, malta, halil falyalı
ankara cumhuriyet başsavcılığı, ankara, malta, halil falyalı

Başsavcılıktan açıklama: Halil Falyalı'nın Malta'daki kripto varlığına el konuldu

12:33 03.11.2022
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında Halil Falyalı’ya ait olduğu tespit edilen Malta’daki 30 milyon dolar değerindeki kripto paraya el konuldu.
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