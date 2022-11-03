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https://sputniknews.com.tr/20221103/bankacilik-sektorunun-mevduati-artti-1063043388.html
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 28 Ekim ile biten haftada 109,6 milyar lira artarak 8 trilyon 678,1 milyar liraya yükseldi. 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T20:47+0300
2022-11-03T20:48+0300
ekonomi
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
merkez bankası
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 28 Ekim ile biten haftada 109 milyar 642 milyon 474 bin lira artarak 8 trilyon 678 milyar 139 milyon 259 bin liraya yükseldi.Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3 artışla 3 trilyon 982 milyar 264 milyon 916 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,14 düşüşle 4 trilyon 354 milyar 719 milyon 295 bin lira oldu.Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 244 milyar 855 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 212 milyar 791 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 28 Ekim itibarıyla 2 milyar 873 milyon dolarlık azalış görüldü.Taksitli ticari kredi miktarı arttıMevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,05 artarak 936 milyar 679 milyon 382 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,68 artışla 806 milyar 250 milyon 584 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 3,45 yükselişle 537 milyar 983 milyon 625 bin liraya çıktı.Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 325 milyar 113 milyon 195 bin lirası konut, 25 milyar 955 milyon 77 bin lirası taşıt ve 585 milyar 611 milyon 110 bin lirası diğer kredilerden oluştu.Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 28 Ekim ile biten haftada 103 milyar 190 milyon 718 bin lira artarak 6 trilyon 751 milyar 925 milyon 512 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67.15 artış kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20221031/merkez-bankasindan-bankalara-mevduat-uyarisi-1062916824.html
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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

20:47 03.11.2022 (güncellendi: 20:48 03.11.2022)
© AATürk Lirası, para
Türk Lirası, para - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
© AA
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Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 28 Ekim ile biten haftada 109,6 milyar lira artarak 8 trilyon 678,1 milyar liraya yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.
Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 28 Ekim ile biten haftada 109 milyar 642 milyon 474 bin lira artarak 8 trilyon 678 milyar 139 milyon 259 bin liraya yükseldi.
Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3 artışla 3 trilyon 982 milyar 264 milyon 916 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,14 düşüşle 4 trilyon 354 milyar 719 milyon 295 bin lira oldu.
Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 244 milyar 855 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 212 milyar 791 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 28 Ekim itibarıyla 2 milyar 873 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,05 artarak 936 milyar 679 milyon 382 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,68 artışla 806 milyar 250 milyon 584 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 3,45 yükselişle 537 milyar 983 milyon 625 bin liraya çıktı.
Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 325 milyar 113 milyon 195 bin lirası konut, 25 milyar 955 milyon 77 bin lirası taşıt ve 585 milyar 611 milyon 110 bin lirası diğer kredilerden oluştu.
Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 28 Ekim ile biten haftada 103 milyar 190 milyon 718 bin lira artarak 6 trilyon 751 milyar 925 milyon 512 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67.15 artış kaydetti.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
EKONOMİ
Merkez Bankası'ndan bankalara 'mevduat' uyarısı
31 Ekim, 22:26
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