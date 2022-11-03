https://sputniknews.com.tr/20221103/bakan-ozer-acikladi-okul-terki-uyari-sistemi-geliyor-1063037768.html

Bakan Özer açıkladı: 'Okul terki uyarı sistemi' geliyor

Bakan Özer açıkladı: 'Okul terki uyarı sistemi' geliyor

Meclis plan ve bütçe komsyonunda, bütçe mesaisi devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlığının bütçesine ilişkin komisyonda bir sunum yaptı. Özer... 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T17:11+0300

2022-11-03T17:11+0300

2022-11-03T17:11+0300

yaşam

mahmut özer

okul

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlığın yanı sıra Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2023 yılı bütçesinin görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir sunum yaptı.Bakan Özer, son 20 yılda okullaşma oranlarında meydana geldiğini söylediği iyileşmelerden en çok kız çocuklarının yararlandığını dile getirerek, “Tüm eğitim kademelerinde kız çocuklarının eğitime katılımı yakından takip edildi, en büyük gelişim ise ortaöğretim düzeyinde yaşandı. 2000'li yıllarda ortaöğretimde kızların okullaşma oranı %39,2 iken bugün bu oran, %95'e yükseldi. Üstelik 2000’li yılların başında okullaşma oranlarının görece düşük olduğu birçok ilde kız çocuklarının okullaşma oranı ilk kez erkek öğrencileri geride bıraktı. Dolayısıyla ülkemizde eğitimin tüm kademelerinde son 20 yılda kız çocuklarının okullaşma sorununu çözmede çok önemli mesafe alındı” dedi.Takip sistemi kurulacak2023’te okullaşma oranını yüzde 100’e ulaştırmak için geniş bir proje başlatacaklarını söyleyen Özer, “Ortaöğretim çağ nüfusunda okullaşmayan tüm gençlerimize tek tek ulaşarak koşullarına uygun okullaşma seçeneklerinden faydalanmalarını sağlayacağız. Bu çerçevede 2023 yılında tüm eğitim kademelerinde okul terki riski taşıyan öğrencilerimizin tespitine yönelik erken uyarı ve kayıt dışı öğrenci çağ nüfusu için de takip sistemi kuracağız. Amacımız eğitim çağ nüfusundaki tüm çocuklarımızın eğitimle buluşmalarını sürdürülebilir kılmaktır” diye konuştu.

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mahmut özer, okul