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https://sputniknews.com.tr/20221103/bakan-cavusoglu-birlesik-arap-emirliklerine-gidiyor-ziyaret-4-6-kasim-tarihlerini-kapsiyor-1063047365.html
Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidiyor: Ziyaret 4-6 Kasım tarihlerini kapsıyor
Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidiyor: Ziyaret 4-6 Kasım tarihlerini kapsıyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Al Nahyan’ın davetine icabetle Sir Bani Yas Forumu’na katılmak... 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T22:42+0300
2022-11-03T22:42+0300
mevlüt çavuşoğlu
birleşik arap emirlikleri (bae)
bae
dünya
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan’ın daveti üzerine 4-6 Kasım 2022 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edecek. Sir Bani Yas Forumu’na katılacak olan Bakan Çavuşoğlu, ziyaret kapsamında BAE’li mevkidaşıyla gerçekleştireceği görüşmede ikili ve bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor.
birleşik arap emirlikleri (bae)
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mevlüt çavuşoğlu, birleşik arap emirlikleri (bae), bae
mevlüt çavuşoğlu, birleşik arap emirlikleri (bae), bae

Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidiyor: Ziyaret 4-6 Kasım tarihlerini kapsıyor

22:42 03.11.2022
© AADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
© AA
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Al Nahyan’ın davetine icabetle Sir Bani Yas Forumu’na katılmak için BAE’ye gidecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan’ın daveti üzerine 4-6 Kasım 2022 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edecek.
Sir Bani Yas Forumu’na katılacak olan Bakan Çavuşoğlu, ziyaret kapsamında BAE’li mevkidaşıyla gerçekleştireceği görüşmede ikili ve bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor.
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