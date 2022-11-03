https://sputniknews.com.tr/20221103/atasehirde-skandalin-yasandigi-hastane-faaliyete-geri-dondu-1063015124.html

Ataşehir’de yaşlı kadına eziyet skandalının yaşandığı hastane faaliyete geri döndü

Ataşehir’de yaşlı kadına eziyet skandalının yaşandığı hastane faaliyete geri döndü

Görevli sağlık personelinin, yaşlı hasta kadınla alay ettikleri videoyla sosyal medyada gündem olan ve bu sebeple faaliyetleri durdurulan Ataşehir’deki özel... 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T08:19+0300

2022-11-03T08:19+0300

2022-11-03T08:39+0300

türkiye

istanbul

ataşehir

hastane

özel hastane

eziyet

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Ataşehir’de bulunan özel hastanede yatan yaşlı bir vatandaşın, personeller tarafından alay edilerek çekilen görüntüleri 5 Ekim tarihinde ortaya çıkmıştı. Hastane personelinin, bir hastanın yüzüne para atarak ve hakaret etmesi, bir diğer personelin de hastaya küfür ettiği görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırıp tepkiye yol açmıştı. Görüntülerin yayılmasından sonra Sağlık Bakanlığı çekilen video ve personel hakkında inceleme başlatmış, başlatılan inceleme sonrası hastanenin faaliyetlerinin durdurulma kararı alınmıştı.Faaliyetleri durdurulan özel hastane 27 gün sonra tekrar hasta kabulüne başladı. Sabah saatlerinde ise servisleri ile hastaneye gelen personeller işlerine tekrar başladı.

https://sputniknews.com.tr/20221007/atasehirdeki-ozel-hastanede-yasli-kadina-eziyet-eden-4-kisinin-ifadeleri-ortaya-cikti-1062063301.html

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istanbul, ataşehir, hastane, özel hastane, eziyet