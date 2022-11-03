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Ataşehir’de yaşlı kadına eziyet skandalının yaşandığı hastane faaliyete geri döndü
Ataşehir’de yaşlı kadına eziyet skandalının yaşandığı hastane faaliyete geri döndü
Görevli sağlık personelinin, yaşlı hasta kadınla alay ettikleri videoyla sosyal medyada gündem olan ve bu sebeple faaliyetleri durdurulan Ataşehir’deki özel... 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T08:19+0300
2022-11-03T08:39+0300
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istanbul
ataşehir
hastane
özel hastane
eziyet
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Ataşehir’de bulunan özel hastanede yatan yaşlı bir vatandaşın, personeller tarafından alay edilerek çekilen görüntüleri 5 Ekim tarihinde ortaya çıkmıştı. Hastane personelinin, bir hastanın yüzüne para atarak ve hakaret etmesi, bir diğer personelin de hastaya küfür ettiği görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırıp tepkiye yol açmıştı. Görüntülerin yayılmasından sonra Sağlık Bakanlığı çekilen video ve personel hakkında inceleme başlatmış, başlatılan inceleme sonrası hastanenin faaliyetlerinin durdurulma kararı alınmıştı.Faaliyetleri durdurulan özel hastane 27 gün sonra tekrar hasta kabulüne başladı. Sabah saatlerinde ise servisleri ile hastaneye gelen personeller işlerine tekrar başladı.
https://sputniknews.com.tr/20221007/atasehirdeki-ozel-hastanede-yasli-kadina-eziyet-eden-4-kisinin-ifadeleri-ortaya-cikti-1062063301.html
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istanbul, ataşehir, hastane, özel hastane, eziyet
istanbul, ataşehir, hastane, özel hastane, eziyet

Ataşehir’de yaşlı kadına eziyet skandalının yaşandığı hastane faaliyete geri döndü

08:19 03.11.2022 (güncellendi: 08:39 03.11.2022)
© İHA / CÜNEYT SEVİNDİK - EMRE SERTDEMİR - ÖMER KARAOĞLUAtaşehir’de bulunan bir özel hastanede görevli sağlık personelinin, yaşlı hasta kadınla alay ettikleri video sosyal medyada gündem olan ve bu sebeple faaliyetleri durdurulan hastane 27 gün sonra 2 Kasım’da yeniden hasta kabulüne başladı. Sabah saatlerinde hastaneye gelen personeller işlerine döndü.
Ataşehir’de bulunan bir özel hastanede görevli sağlık personelinin, yaşlı hasta kadınla alay ettikleri video sosyal medyada gündem olan ve bu sebeple faaliyetleri durdurulan hastane 27 gün sonra 2 Kasım’da yeniden hasta kabulüne başladı. Sabah saatlerinde hastaneye gelen personeller işlerine döndü. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
© İHA / CÜNEYT SEVİNDİK - EMRE SERTDEMİR - ÖMER KARAOĞLU
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Görevli sağlık personelinin, yaşlı hasta kadınla alay ettikleri videoyla sosyal medyada gündem olan ve bu sebeple faaliyetleri durdurulan Ataşehir’deki özel hastane 27 gün sonra 2 Kasım’da yeniden hasta kabulüne başladı. Sabah saatlerinde hastaneye gelen personeller işlerine döndü.
Ataşehir’de bulunan özel hastanede yatan yaşlı bir vatandaşın, personeller tarafından alay edilerek çekilen görüntüleri 5 Ekim tarihinde ortaya çıkmıştı. Hastane personelinin, bir hastanın yüzüne para atarak ve hakaret etmesi, bir diğer personelin de hastaya küfür ettiği görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırıp tepkiye yol açmıştı.
Görüntülerin yayılmasından sonra Sağlık Bakanlığı çekilen video ve personel hakkında inceleme başlatmış, başlatılan inceleme sonrası hastanenin faaliyetlerinin durdurulma kararı alınmıştı.
Faaliyetleri durdurulan özel hastane 27 gün sonra tekrar hasta kabulüne başladı.
Sabah saatlerinde ise servisleri ile hastaneye gelen personeller işlerine tekrar başladı.
Ataşehir’de bulunan özel bir hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2022
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Ataşehir’deki özel hastanede yaşlı kadına eziyet eden 4 kişinin ifadeleri ortaya çıktı
7 Ekim, 12:14
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