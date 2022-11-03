https://sputniknews.com.tr/20221103/arastirma-halusinojen-mantarlarin-icerigindeki-psilosibin-agir-depresyon-tedavisinde-kullanilabilir-1063024709.html

Araştırma: Halüsinojen mantarların içeriğindeki psilosibin ağır depresyon tedavisinde kullanılabilir

Araştırma: Halüsinojen mantarların içeriğindeki psilosibin ağır depresyon tedavisinde kullanılabilir

Bilim insanları, uyuşturucu madde olarak da kullanılan halüsinojen mantarların (magic mushroom) içeriğinde bulunan psilosibin bileşeninin 25 miligramlık... 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T13:06+0300

2022-11-03T13:06+0300

2022-11-03T13:06+0300

yaşam

mantar

araştırma

halüsinasyon

depresyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1053847921_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_8134f0c960d1adbade8fc629e4d383ee.jpg

BBC'nin haberine göre, sentetik psilosibinin 1, 10 ve 25 miligramlık dozlarının "tedaviye dirençli depresyon" vakalarına karşı etkileri incelendi.Araştırmanın klinik deneyleri, ABD, Kanada, İngiltere'nin yanı sıra 7 Avrupa ülkesinde 233 kişi üzerinde yapıldı. 12 haftalık klinik deneylerde, psilosibinin 25 miligramlık dozunu alan kişilerin yüzde 37'sinde kayda değer iyileşme tespit edildi.Araştırmacılardan, İngiltere'deki Oxford Üniversitesinde görevli Dr. Guy Goodwin, psilosibinin 25 miligramlık sentetik formunun "tedaviye dirençli depresyon" vakalarının tedavisine "hızlı ve etkili" sonuç verdiğini kaydetti.Johns Hopkins Hastanesinden Profesör Matthew Johnson, 25 miligramlık psilosibinin "günlük bir dozunun sadece üç haftada etkili olduğunu ve klinik olarak (hastada) anlamlı bir iyileşme görüldüğünü" ifade etti.King's College London'da psikofarmakoloji ve duygu durum bozuklukları profesörü olan Anthony Cleare da söz konusu psilosibinin sentetik formunun antidepresanlardan daha kısa sürede sonuç verdiğine dikkati çekti. Cleare, ilacın etkisini 3 ay sonra yitirmeye başladığını, bazı güvenlik prosedürlerinin uygulandığını ancak yan etkilerinin "tam olarak" bilinmediğini belirterek çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.Dünyada yaklaşık 100 milyon kişide "tedaviye dirençli depresyon" tespit edildiği belirtiliyor.Araştırmanın sonuçları, The New England Journal of Medicine dergisinde yayımlandı.

https://sputniknews.com.tr/20220918/basit-sekerli-besinler-depresyonu-tetikleyebiliyor-1061333109.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mantar, araştırma, halüsinasyon, depresyon