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https://sputniknews.com.tr/20221103/arastirma-halusinojen-mantarlarin-icerigindeki-psilosibin-agir-depresyon-tedavisinde-kullanilabilir-1063024709.html
Araştırma: Halüsinojen mantarların içeriğindeki psilosibin ağır depresyon tedavisinde kullanılabilir
Araştırma: Halüsinojen mantarların içeriğindeki psilosibin ağır depresyon tedavisinde kullanılabilir
Bilim insanları, uyuşturucu madde olarak da kullanılan halüsinojen mantarların (magic mushroom) içeriğinde bulunan psilosibin bileşeninin 25 miligramlık... 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T13:06+0300
2022-11-03T13:06+0300
yaşam
mantar
araştırma
halüsinasyon
depresyon
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BBC'nin haberine göre, sentetik psilosibinin 1, 10 ve 25 miligramlık dozlarının "tedaviye dirençli depresyon" vakalarına karşı etkileri incelendi.Araştırmanın klinik deneyleri, ABD, Kanada, İngiltere'nin yanı sıra 7 Avrupa ülkesinde 233 kişi üzerinde yapıldı. 12 haftalık klinik deneylerde, psilosibinin 25 miligramlık dozunu alan kişilerin yüzde 37'sinde kayda değer iyileşme tespit edildi.Araştırmacılardan, İngiltere'deki Oxford Üniversitesinde görevli Dr. Guy Goodwin, psilosibinin 25 miligramlık sentetik formunun "tedaviye dirençli depresyon" vakalarının tedavisine "hızlı ve etkili" sonuç verdiğini kaydetti.Johns Hopkins Hastanesinden Profesör Matthew Johnson, 25 miligramlık psilosibinin "günlük bir dozunun sadece üç haftada etkili olduğunu ve klinik olarak (hastada) anlamlı bir iyileşme görüldüğünü" ifade etti.King's College London'da psikofarmakoloji ve duygu durum bozuklukları profesörü olan Anthony Cleare da söz konusu psilosibinin sentetik formunun antidepresanlardan daha kısa sürede sonuç verdiğine dikkati çekti. Cleare, ilacın etkisini 3 ay sonra yitirmeye başladığını, bazı güvenlik prosedürlerinin uygulandığını ancak yan etkilerinin "tam olarak" bilinmediğini belirterek çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.Dünyada yaklaşık 100 milyon kişide "tedaviye dirençli depresyon" tespit edildiği belirtiliyor.Araştırmanın sonuçları, The New England Journal of Medicine dergisinde yayımlandı.
https://sputniknews.com.tr/20220918/basit-sekerli-besinler-depresyonu-tetikleyebiliyor-1061333109.html
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mantar, araştırma, halüsinasyon, depresyon
mantar, araştırma, halüsinasyon, depresyon

Araştırma: Halüsinojen mantarların içeriğindeki psilosibin ağır depresyon tedavisinde kullanılabilir

13:06 03.11.2022
© AAstres - depresyon
stres - depresyon - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
© AA
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Bilim insanları, uyuşturucu madde olarak da kullanılan halüsinojen mantarların (magic mushroom) içeriğinde bulunan psilosibin bileşeninin 25 miligramlık sentetik formunun "tedaviye dirençli depresyonun" tedavisinde kullanılabildiğini ortaya koydu.
BBC'nin haberine göre, sentetik psilosibinin 1, 10 ve 25 miligramlık dozlarının "tedaviye dirençli depresyon" vakalarına karşı etkileri incelendi.
Araştırmanın klinik deneyleri, ABD, Kanada, İngiltere'nin yanı sıra 7 Avrupa ülkesinde 233 kişi üzerinde yapıldı. 12 haftalık klinik deneylerde, psilosibinin 25 miligramlık dozunu alan kişilerin yüzde 37'sinde kayda değer iyileşme tespit edildi.
Araştırmacılardan, İngiltere'deki Oxford Üniversitesinde görevli Dr. Guy Goodwin, psilosibinin 25 miligramlık sentetik formunun "tedaviye dirençli depresyon" vakalarının tedavisine "hızlı ve etkili" sonuç verdiğini kaydetti.
Johns Hopkins Hastanesinden Profesör Matthew Johnson, 25 miligramlık psilosibinin "günlük bir dozunun sadece üç haftada etkili olduğunu ve klinik olarak (hastada) anlamlı bir iyileşme görüldüğünü" ifade etti.
King's College London'da psikofarmakoloji ve duygu durum bozuklukları profesörü olan Anthony Cleare da söz konusu psilosibinin sentetik formunun antidepresanlardan daha kısa sürede sonuç verdiğine dikkati çekti. Cleare, ilacın etkisini 3 ay sonra yitirmeye başladığını, bazı güvenlik prosedürlerinin uygulandığını ancak yan etkilerinin "tam olarak" bilinmediğini belirterek çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.
Dünyada yaklaşık 100 milyon kişide "tedaviye dirençli depresyon" tespit edildiği belirtiliyor.
Araştırmanın sonuçları, The New England Journal of Medicine dergisinde yayımlandı.
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