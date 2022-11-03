Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20221103/amazondan-kurumsal-ise-alimlari-durdurma-karari-1063048381.html
Amazon'dan kurumsal işe alımları durdurma kararı
Amazon'dan kurumsal işe alımları durdurma kararı
ABD'li e-ticaret devi Amazon, ekonomik görünüm nedeniyle kurumsal iş gücündeki pozisyonlar için işe alımlara ara verme kararı aldı. 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T22:53+0300
2022-11-03T22:53+0300
ekonomi
amazon
işe alım
durdurma
durdurma kararı
abd
e-ticaret
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1053544991_0:0:3538:1990_1920x0_80_0_0_9b2e06204ea19279740f7d173792a5b1.jpg
Amazon'un İnsan Deneyimi ve Teknolojiden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Beth Galetti, şirket çalışanlarına gönderdiği yazıda, ekonomideki belirsizlik ve son birkaç yılda istihdam edilen kişi sayısı doğrultusunda kurumsal işe alımlara ara verilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.Galetti, söz konusu uygulamanın gelecek birkaç ay boyunca devam etmesinin öngörüldüğünü, ekonomi ve iş dünyasındaki gelişmeleri izlemeye devam edeceklerini belirtti.Hedeflenen bazı alanlarda 'kademeli olarak' işe alımların devam edeceğini aktaran Galetti, "Alışılmadık bir makroekonomik ortamla karşı karşıyayız, işe alımlarımızı ve yatırımlarımızı bu ekonomiyi düşünerek dengelemek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Galetti, 2023'te önemli sayıda insanı işe almayı amaçladıklarını ifade etti.Lyft de işten çıkarmaya gidiyorÖte yandan mobil araç çağırma uygulaması Lyft ise çalışanlarının yüzde 13'ünü işten çıkaracağını açıkladı.Lyft'in kurucu ortakları Logan Green ve John Zimmer, çalışanlara gönderilen yazıda, tüm çabalara rağmen ekibin yüzde 13'ünün işten çıkarılması yönünde 'zor' bir karar aldıklarını bildirdi.Green ve Zimmer, "Ekonomide ortaya çıkan çeşitli zorluklar var. Gelecek yıl içinde olası bir resesyonla karşı karşıyayız ve araç paylaşımı sigortası maliyetleri artıyor" değerlendirmesinde bulundu.ABD basınında yer alan haberlerde, şirket yöneticilerinin aldığı kararın yaklaşık 683 çalışanı etkileyeceği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20221028/abdli-teknoloji-devlerinden-apple-amazon-ve-intel-bilancolarini-acikladi-1062788061.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1053544991_536:0:3265:2047_1920x0_80_0_0_e8e61b66f308c4c76713852812dd3543.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
amazon, işe alım, durdurma, durdurma kararı, abd, e-ticaret
amazon, işe alım, durdurma, durdurma kararı, abd, e-ticaret

Amazon'dan kurumsal işe alımları durdurma kararı

22:53 03.11.2022
© REUTERS / GONZALO FUENTESAmazon
Amazon - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
© REUTERS / GONZALO FUENTES
Abone olTelegram
ABD'li e-ticaret devi Amazon, ekonomik görünüm nedeniyle kurumsal iş gücündeki pozisyonlar için işe alımlara ara verme kararı aldı.
Amazon'un İnsan Deneyimi ve Teknolojiden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Beth Galetti, şirket çalışanlarına gönderdiği yazıda, ekonomideki belirsizlik ve son birkaç yılda istihdam edilen kişi sayısı doğrultusunda kurumsal işe alımlara ara verilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.
Galetti, söz konusu uygulamanın gelecek birkaç ay boyunca devam etmesinin öngörüldüğünü, ekonomi ve iş dünyasındaki gelişmeleri izlemeye devam edeceklerini belirtti.
Hedeflenen bazı alanlarda 'kademeli olarak' işe alımların devam edeceğini aktaran Galetti, "Alışılmadık bir makroekonomik ortamla karşı karşıyayız, işe alımlarımızı ve yatırımlarımızı bu ekonomiyi düşünerek dengelemek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Galetti, 2023'te önemli sayıda insanı işe almayı amaçladıklarını ifade etti.

Lyft de işten çıkarmaya gidiyor

Öte yandan mobil araç çağırma uygulaması Lyft ise çalışanlarının yüzde 13'ünü işten çıkaracağını açıkladı.
Lyft'in kurucu ortakları Logan Green ve John Zimmer, çalışanlara gönderilen yazıda, tüm çabalara rağmen ekibin yüzde 13'ünün işten çıkarılması yönünde 'zor' bir karar aldıklarını bildirdi.
Green ve Zimmer, "Ekonomide ortaya çıkan çeşitli zorluklar var. Gelecek yıl içinde olası bir resesyonla karşı karşıyayız ve araç paylaşımı sigortası maliyetleri artıyor" değerlendirmesinde bulundu.
ABD basınında yer alan haberlerde, şirket yöneticilerinin aldığı kararın yaklaşık 683 çalışanı etkileyeceği belirtildi.
Amazon - Apple - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
EKONOMİ
ABD'li teknoloji devlerinden Apple, Amazon ve Intel bilançolarını açıkladı
28 Ekim, 00:40
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала