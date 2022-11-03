https://sputniknews.com.tr/20221103/ak-partili-yilmaz-bir-asirlik-hizmetleri-20-yila-sigdirdik-1063044739.html

AK Partili Yılmaz: Bir asırlık hizmetleri 20 yıla sığdırdık

AK Partili Yılmaz: Bir asırlık hizmetleri 20 yıla sığdırdık

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Türkiye’nin 3 Kasım 2002’de AK Parti ile yeni bir döneme girdiğini belirterek, “Bir asırlık hizmetleri 20 yıla... 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T21:18+0300

2022-11-03T21:18+0300

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türkiye

ak parti

recep tayyip erdoğan

fetö

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AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, 3 Kasım 2002 genel seçimlerinin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, seçimlerin ardından AK Parti’nin iktidara gelmesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin önünde yeni bir ak sayfa açıldığını söyledi. 'Geçen 20 yılda kurulan tüm sandıklardan Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve AK Parti’miz hep ilk sırada çıktı'Bu tarihten itibaren Türkiye’de artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını kaydeden Yılmaz, “Cumhurbaşkanımız liderliğinde 20 yıl önce milletin hizmetkarı olarak iktidara gelen AK Parti’miz, halka hizmetin Hakk’a hizmet olduğu bilinciyle çalıştı. 20 yılda 6 genel, 2 cumhurbaşkanlığı, 4 yerel seçim ile 3 halk oylaması yapıldı. Geçen 20 yılda kurulan tüm sandıklardan Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve AK Parti’miz hep ilk sırada çıktı, ipi önde göğüsledi. 20 yılda demokrasiye sahip çıkmak için birçok sınav verdik. E-muhtıra, kapatma davası, Gezi olayları, 17-25 Aralık polis/yargı darbesi ile karşılaştık. FETÖ'cülerin 15 Temmuz darbe girişimini aziz milletimizin desteği ile püskürttük" diye konuştu.'Türkiye'ye her alanda çağ atlattık'20 yıllık AK Parti hükümetleri döneminde eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, sanayiden teknolojiye, spordan sosyal devlet uygulamalarına kadar her alanda Türkiye’ye çağ atlattıklarını belirten Yılmaz, yatırımlarla Türkiye’nin her bir köşesini ihya ettiklerini söyledi. Yılmaz, şunları söyledi: 'Diplomaside oyunu değiştiren ülke olduk''Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla atılımlara devam edeceklerini vurgulayan Yılmaz, “Diplomaside oyunu değiştiren ülke olduk. Diplomaside sözü geçen bir Türkiye için uluslararası alanda cesur adımlar attık. Tüm engelleme girişimlerine rağmen 'Mavi Vatan'da haklarımızı sonuna kadar savunduk. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu, büyük harekat ve operasyonlarla engelledik. Savunma sanayiinde dev projelere imza attık. Yerli ve milli imkanlarla üretilen İHA ve SİHA'lar terörle mücadelede önemli rol oynadık. Şimdi de 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla, aynı azim, kararlılık ve aşkla yarınlarımıza güvenle yürüyoruz. Milletimizle beraber yürüdüğümüz müddetçe, bizi yolumuzdan ayırmaya kimsenin gücü yetmeyecektir" şeklinde konuştu.

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