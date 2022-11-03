https://sputniknews.com.tr/20221103/adalet-bakani-bozdagdan-cezasizlik-aciklamasi-siddet-var-bizim-hukukumuz-bunu-takdire-birakiyor-1063026890.html

Adalet Bakanı Bozdağ'dan cezasızlık açıklaması: Şiddet var, bizim hukukumuz bunu takdire bırakıyor

Adalet Bakanı Bozdağ'dan cezasızlık açıklaması: Şiddet var, bizim hukukumuz bunu takdire bırakıyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şiddet var, silah kullanıyor, bir vatandaş yaralanıyor, bizim hukukumuz da bunu takdire bırakıyor. O zaman bu takdirle ilgili... 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T13:59+0300

2022-11-03T13:59+0300

2022-11-03T13:59+0300

türkiye

adalet bakanlığı

bekir bozdağ

cezasızlık

şiddet

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.Danıştay 5. Dairesi'nin meslekten ihraç edilen hakim ve savcılarla ilgili verdiği kararların sorulması üzerine Bozdağ, yargının verdiği kararları herkesin eleştirdiği gibi kendisinin de eleştirme hakkının bulunduğunu söyledi. Bakan Bozdağ, "Bu kararı ben de eleştirdim, eleştiriyorum. Bu karar üzerine, HSK bunun yargı sürecini takip ediyor ve oradaki arkadaşlarımız bu kararı temyiz ettiler. İdari Dava Daireleri Kurulu'nun gündemine gelecek ve orada bu temyiz incelemesi yapılacaktır. Bu karar pek çok yönüyle eleştiriye muhatap oldu. Biz de pek çok yönüyle bu kararı eleştirdik. Umarız ki Danıştay bu konuda dosya ve delilleri doğru değerlendirerek hakkaniyetli bir karar verecektir." dedi.HSK iddiaları araştıracakİzmir'in Bornova ilçesinde Hülya Şellavcı'nın silahla öldürülmesiyle ilgili Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) ihmal şikayetinde bulunulduğunun hatırlatılması üzerine Bozdağ, HSK'nin şikayet üzerine inceleme ve soruşturma izni verdiğini bildirdi. Bozdağ, HSK'nin iddiaları araştıracağını belirtti.Kadın cinayetleri konusunda ciddi tedbirler aldıklarını, yasa değişikliklerinin yapıldığını ancak zihniyeti değiştiremediklerini vurgulayan Bozdağ, kadın cinayetlerine en ağır cezanın verildiğini söyledi.Adalet Bakanı Bozdağ, kadın cinayetlerinin önlenmesinde herkese görev düştüğünü kaydetti.'Finlandiya ve İsveç'ten bugüne kadar yapılmış bir iade söz konusu değil'NATO'ya üyelik başvurusu yapan Finlandiya ve İsveç'te bulunan teröristlerin iadesine ilişkin soru üzerine Bozdağ, "İsveç ve Finlandiya'dan bizim iade talebinde bulunduklarımızdan bugüne kadar yapılmış bir iade söz konusu değil." bilgisini paylaştı.İsveç ve Finlandiya heyetleriyle yapılan görüşmeleri anlatan Bakan Bozdağ, 8 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Türkiye'ye gelmesinin beklendiğini hatırlattı."En üst düzeyde Cumhurbaşkanı'mızın ifadesiyle 'teröre destek noktasında, desteklerinden vazgeçer ve Türkiye'nin terörle mücadelesine destek olucu adımlar atarlarsa Türkiye'ye silah ambargosu dahil pek çok konuda yapılan yaptırımları gözden geçirir, geri adımlar atarlarsa, o zaman biz NATO'ya tam üyelik sürecini nihayete erdirebiliriz.' Süreç başladı ancak bu sürecin nihayete ermesi ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu işe, onayla bitecektir." ifadelerini kullanan Bozdağ, iadeler konusunda olumlu gelişme olmadığını, olumlu görüşmelerin bulunduğunu dile getirdi.Arnavutluk'ta 30 Ağustos'ta gözaltına alınan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın iade süreçlerine yönelik soru üzerine Bozdağ, şunları söyledi:'Komşuların mahkemeye düşmesine izin vermeyeceğiz'Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk konusunda da değerlendirmelerde bulunan Bakan Bozdağ, arabuluculukta anlaşma oranının yüksek olduğunu dile getirdi.Bakan Bozdağ, "Kira uyuşmazlıkları, Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan kaynaklanan uyuşmazlıkları, komşuluk hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkları yeni dönemde arabulucuya aktaracağız. Komşuların mahkemeye düşmesine izin vermeyeceğiz. Mahkemeye düşmeden kendi aralarında daha makul bir biçimde ihtilafları çözüme kavuşturmalarını temin edecek bir sisteme geçmiş olacağız. Böylelikle hem mahkemelerin iş yükü azalacak hem yargılamalar hızlanacak hem de komşular mahkemeye düşmeden, karakola düşmeden kendi aralarında anlaşarak bu meseleyi daha kısa yoldan çözme imkanı bulacaklar." diye konuştu.'Vatandaş itiraz ediyor, ben de itiraz ediyorum'Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak amacıyla cezası az suçlara yönelik infaz düzenlemesiyle ilgili soru üzerine Bozdağ, cezasızlık algısının şikayet edilen bir durum olduğunu dile getirdi. Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:Dünyada cezasızlık algısını ortadan kaldıracak farklı uygulamaların bulunduğuna işaret eden Bozdağ, bu konuda adım atmada kararlı olduklarını ve dünya örneklerini incelediklerini bildirdi.

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adalet bakanlığı, bekir bozdağ, cezasızlık, şiddet