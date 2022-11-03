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Abdulkadir Selvi: Gün gelecek bu ülkede başörtülü cumhurbaşkanı da olacak
Abdulkadir Selvi: Gün gelecek bu ülkede başörtülü cumhurbaşkanı da olacak
Selvi, başörtüsüyle ilgili olarak iktidarın çalışmalarını sürdürdüğü Anayasa düzenlemesini köşesine taşıdı ve "Gün gelecek bu ülkede başörtülü cumhurbaşkanı da... 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T09:46+0300
2022-11-03T09:46+0300
türkiye
türkiye
politika
abdulkadir selvi
başörtüsü
anayasa
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, başörtüsüyle ilgili Anayasa çalışmalarını bugünkü köşe yazısında değerlendirdi ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla başörtüsüyle ilgili düzenlemeye, 'dini inanç' ibaresi de eklendi" ifadelerini kullandı.Selvi yazısına şu şekilde devam etti:
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türkiye, politika, abdulkadir selvi, başörtüsü, anayasa
türkiye, politika, abdulkadir selvi, başörtüsü, anayasa

Abdulkadir Selvi: Gün gelecek bu ülkede başörtülü cumhurbaşkanı da olacak

09:46 03.11.2022
© DHAHürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
© DHA
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Selvi, başörtüsüyle ilgili olarak iktidarın çalışmalarını sürdürdüğü Anayasa düzenlemesini köşesine taşıdı ve "Gün gelecek bu ülkede başörtülü cumhurbaşkanı da olacak" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, başörtüsüyle ilgili Anayasa çalışmalarını bugünkü köşe yazısında değerlendirdi ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla başörtüsüyle ilgili düzenlemeye, 'dini inanç' ibaresi de eklendi" ifadelerini kullandı.
Selvi yazısına şu şekilde devam etti:
"'Kadınlar, dini inançları gereği başlarını örtmesi veya açması nedeniyle ayrımcılığa tabi tutulamaz. Kadınların başlarının ve boyunlarının açık veya örtülü olması çalışma hayatında, kamu hizmetlerinde görev almalarında, eğitim-öğretim hayatında, özel alanda, mal ve hizmet alımında ve seçme ve seçilme haklarında ayrımcılığa neden olamaz' deniliyor. Başörtüsüyle ilgili düzenlemede özel alana yer verilmesi tam anlaşılamadı. Başörtülü kadınlar artık hayatın her yerinde. Başörtülü kadın bakan oluyor, milletvekili okuyor, vali oluyor ama bir spor salonuna yazılacağı zaman ya da sitenin havuzuna gireceğinde başörtüsünden dolayı engellemelerle karşılaşabiliyor. İstanbul’da bir sitede başörtülü özel güvenlik istenmemişti. Hâlâ o kafalar var. O yüzden bu düzenleme gerekli. Gün gelecek bu ülkede başörtülü cumhurbaşkanı da olacak."
Anayasa Mahkemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
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