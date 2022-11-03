İspanya'da işçi sendikaları maaş artışı talebiyle meydanlara indi

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CCOO lideri Unai Sordo, işsizliğin yüzde 12'lerde, enflasyonun ise yüzde 8 civarında olduğunu vurgulayarak "Şirketler, marjlarını ve karlarını korumak aynı zamanda ücretleri dondurmak istiyorlar. Ama biz eşitsizliğe, ekonomik küçülmeye ve işverenler karlarını artırırken işçilerin maaşlarının erimesine karşı mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. Enerji krizi ve ham madde alımındaki fiyat artışlarının neden olduğu bu krizin faturasını işçiler ödemeyecek." dedi.