Filipinler'de şiddetli yağışlar: Ölü sayısı 150'ye çıktı

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Ulusal Afet ve Risk Azaltma ve Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, Nalgae tropik fırtınasından yaklaşık 4 milyon kişinin etkilendiği ve 1.2 milyon kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı açıklandı.