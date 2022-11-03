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Filipinler'de şiddetli yağışlar: Ölü sayısı 150'ye çıktı
Filipinler'de şiddetli yağışlar: Ölü sayısı 150'ye çıktı
Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 150'ye yükseldi. 03.11.2022, Sputnik Türkiye
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фото, filipinler, yağış, sel
фото, filipinler, yağış, sel

Filipinler'de şiddetli yağışlar: Ölü sayısı 150'ye çıktı

14:33 03.11.2022
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Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 150'ye yükseldi.
© İHA / BURAK ERSOY

Ulusal Afet ve Risk Azaltma ve Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, Nalgae tropik fırtınasından yaklaşık 4 milyon kişinin etkilendiği ve 1.2 milyon kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı açıklandı.

Ulusal Afet ve Risk Azaltma ve Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, Nalgae tropik fırtınasından yaklaşık 4 milyon kişinin etkilendiği ve 1.2 milyon kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı açıklandı. - Sputnik Türkiye
1/6
© İHA / BURAK ERSOY

Ulusal Afet ve Risk Azaltma ve Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, Nalgae tropik fırtınasından yaklaşık 4 milyon kişinin etkilendiği ve 1.2 milyon kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı açıklandı.

© İHA / BURAK ERSOY

Açıklamada, geçen haftadan beri devam eden afetlerde en az 150 kişinin yaşamını yitirdiği, 128 kişinin yaralandığı, 36 kişinin ise halen kayıp olduğu belirtildi.

Açıklamada, geçen haftadan beri devam eden afetlerde en az 150 kişinin yaşamını yitirdiği, 128 kişinin yaralandığı, 36 kişinin ise halen kayıp olduğu belirtildi. - Sputnik Türkiye
2/6
© İHA / BURAK ERSOY

Açıklamada, geçen haftadan beri devam eden afetlerde en az 150 kişinin yaşamını yitirdiği, 128 kişinin yaralandığı, 36 kişinin ise halen kayıp olduğu belirtildi.

© İHA / BURAK ERSOY

Afetlerde hayatını kaybedenlerden 63'ünün iseFilipinler'in güneyindeki Bangsamoro Özerk Bölgesi'nden olduğu bilgisi paylaşıldı.

Afetlerde hayatını kaybedenlerden 63&#x27;ünün iseFilipinler&#x27;in güneyindeki Bangsamoro Özerk Bölgesi&#x27;nden olduğu bilgisi paylaşıldı. - Sputnik Türkiye
3/6
© İHA / BURAK ERSOY

Afetlerde hayatını kaybedenlerden 63'ünün iseFilipinler'in güneyindeki Bangsamoro Özerk Bölgesi'nden olduğu bilgisi paylaşıldı.

© İHA / BURAK ERSOY

Ülke genelinde 151 bin 162 ev ile 367 köprü ve yol gibi yapıların yanı sıra yaklaşık 70 bin hektarlık tarım alanı da hasar gördü.

Ülke genelinde 151 bin 162 ev ile 367 köprü ve yol gibi yapıların yanı sıra yaklaşık 70 bin hektarlık tarım alanı da hasar gördü. - Sputnik Türkiye
4/6
© İHA / BURAK ERSOY

Ülke genelinde 151 bin 162 ev ile 367 köprü ve yol gibi yapıların yanı sıra yaklaşık 70 bin hektarlık tarım alanı da hasar gördü.

© İHA / BURAK ERSOY

FilipinlerDevlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Calabarzon, Bicol, Batı Visayas ve Bangsamoro bölgelerinde acil yardımları hızlandıran, yerel ve merkezi yönetimler arasında koordinasyon imkanı tanıyan 6 aylık afet durumu ilan etti.

FilipinlerDevlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Calabarzon, Bicol, Batı Visayas ve Bangsamoro bölgelerinde acil yardımları hızlandıran, yerel ve merkezi yönetimler arasında koordinasyon imkanı tanıyan 6 aylık afet durumu ilan etti. - Sputnik Türkiye
5/6
© İHA / BURAK ERSOY

FilipinlerDevlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Calabarzon, Bicol, Batı Visayas ve Bangsamoro bölgelerinde acil yardımları hızlandıran, yerel ve merkezi yönetimler arasında koordinasyon imkanı tanıyan 6 aylık afet durumu ilan etti.

© İHA / BURAK ERSOY

Her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunun gerçekleştiğiFilipinler'de, 2013'teki Haiyan Tayfunu nedeniyle 6 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş ve büyük yıkım yaşanmıştı.

Her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunun gerçekleştiğiFilipinler&#x27;de, 2013&#x27;teki Haiyan Tayfunu nedeniyle 6 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş ve büyük yıkım yaşanmıştı. - Sputnik Türkiye
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© İHA / BURAK ERSOY

Her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunun gerçekleştiğiFilipinler'de, 2013'teki Haiyan Tayfunu nedeniyle 6 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş ve büyük yıkım yaşanmıştı.

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