Filipinler'de şiddetli yağışlar: Ölü sayısı 150'ye çıktı

Ulusal Afet ve Risk Azaltma ve Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, Nalgae tropik fırtınasından yaklaşık 4 milyon kişinin etkilendiği ve 1.2 milyon kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı açıklandı.
Ulusal Afet ve Risk Azaltma ve Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, Nalgae tropik fırtınasından yaklaşık 4 milyon kişinin etkilendiği ve 1.2 milyon kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı açıklandı.
Açıklamada, geçen haftadan beri devam eden afetlerde en az 150 kişinin yaşamını yitirdiği, 128 kişinin yaralandığı, 36 kişinin ise halen kayıp olduğu belirtildi.
Açıklamada, geçen haftadan beri devam eden afetlerde en az 150 kişinin yaşamını yitirdiği, 128 kişinin yaralandığı, 36 kişinin ise halen kayıp olduğu belirtildi.
Afetlerde hayatını kaybedenlerden 63'ünün iseFilipinler'in güneyindeki Bangsamoro Özerk Bölgesi'nden olduğu bilgisi paylaşıldı.
Afetlerde hayatını kaybedenlerden 63'ünün iseFilipinler'in güneyindeki Bangsamoro Özerk Bölgesi'nden olduğu bilgisi paylaşıldı.
Ülke genelinde 151 bin 162 ev ile 367 köprü ve yol gibi yapıların yanı sıra yaklaşık 70 bin hektarlık tarım alanı da hasar gördü.
Ülke genelinde 151 bin 162 ev ile 367 köprü ve yol gibi yapıların yanı sıra yaklaşık 70 bin hektarlık tarım alanı da hasar gördü.
FilipinlerDevlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Calabarzon, Bicol, Batı Visayas ve Bangsamoro bölgelerinde acil yardımları hızlandıran, yerel ve merkezi yönetimler arasında koordinasyon imkanı tanıyan 6 aylık afet durumu ilan etti.
FilipinlerDevlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Calabarzon, Bicol, Batı Visayas ve Bangsamoro bölgelerinde acil yardımları hızlandıran, yerel ve merkezi yönetimler arasında koordinasyon imkanı tanıyan 6 aylık afet durumu ilan etti.
Her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunun gerçekleştiğiFilipinler'de, 2013'teki Haiyan Tayfunu nedeniyle 6 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş ve büyük yıkım yaşanmıştı.
Her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunun gerçekleştiğiFilipinler'de, 2013'teki Haiyan Tayfunu nedeniyle 6 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş ve büyük yıkım yaşanmıştı.