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https://sputniknews.com.tr/20221102/yeni-bir-baykus-turu-bulundu--1062963997.html
Yeni bir baykuş türü bulundu
Yeni bir baykuş türü bulundu
Afrika'nın ada ülkelerinden Sao Tome ve Principe'de yeni bir baykuş türü bulundu. 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T03:10+0300
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yaşam
baykuş
sao tome ve principe
keşif
ada
canlı
afrika
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Porto Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Principe Adası'nda yeni bir baykuş türü tespit edildi.Araştırmaya göre, bölgenin ismi verilen Principe Baykuşu'nun küçük ve kahverengi gövdesi üzerinde büyük sarı gözleri bulunuyor.Yaklaşık 1500 Principe Baykuşu'nun yaşadığının tahmin edildiği araştırmada, bu kuş türünün neslinin tehlike altında olduğu belirtildi.Principe Baykuşu'nun sadece Principe bölgesindeki yağmur ormanlarında yaşadığı tahmin ediliyor.
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baykuş, sao tome ve principe, keşif, ada, canlı, afrika
baykuş, sao tome ve principe, keşif, ada, canlı, afrika

Yeni bir baykuş türü bulundu

03:10 02.11.2022
© Sputnik / Ilya Naimushin / Multimedya arşivine gidinKrasnoyarsk'taki parkta baykuşlar
Krasnoyarsk'taki parkta baykuşlar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
© Sputnik / Ilya Naimushin
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Afrika'nın ada ülkelerinden Sao Tome ve Principe'de yeni bir baykuş türü bulundu.
Porto Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Principe Adası'nda yeni bir baykuş türü tespit edildi.
Araştırmaya göre, bölgenin ismi verilen Principe Baykuşu'nun küçük ve kahverengi gövdesi üzerinde büyük sarı gözleri bulunuyor.
Yaklaşık 1500 Principe Baykuşu'nun yaşadığının tahmin edildiği araştırmada, bu kuş türünün neslinin tehlike altında olduğu belirtildi.
Principe Baykuşu'nun sadece Principe bölgesindeki yağmur ormanlarında yaşadığı tahmin ediliyor.
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