https://sputniknews.com.tr/20221102/yeni-bir-baykus-turu-bulundu--1062963997.html

Yeni bir baykuş türü bulundu

Yeni bir baykuş türü bulundu

Afrika'nın ada ülkelerinden Sao Tome ve Principe'de yeni bir baykuş türü bulundu. 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T03:10+0300

2022-11-02T03:10+0300

2022-11-02T03:10+0300

yaşam

baykuş

sao tome ve principe

keşif

ada

canlı

afrika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104135/42/1041354289_0:0:2777:1563_1920x0_80_0_0_4445c400df3808d193c27579f8289ddf.jpg

Porto Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Principe Adası'nda yeni bir baykuş türü tespit edildi.Araştırmaya göre, bölgenin ismi verilen Principe Baykuşu'nun küçük ve kahverengi gövdesi üzerinde büyük sarı gözleri bulunuyor.Yaklaşık 1500 Principe Baykuşu'nun yaşadığının tahmin edildiği araştırmada, bu kuş türünün neslinin tehlike altında olduğu belirtildi.Principe Baykuşu'nun sadece Principe bölgesindeki yağmur ormanlarında yaşadığı tahmin ediliyor.

sao tome ve principe

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

baykuş, sao tome ve principe, keşif, ada, canlı, afrika