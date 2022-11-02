https://sputniknews.com.tr/20221102/uluslararasi-toplumun-gozunde-rusya-ve-cin-1062991231.html
Uluslararası toplumun gözünde Rusya ve Çin
Uluslararası toplumun gözünde Rusya ve Çin
İngiliz araştırmacılar, dünyanın büyük bir kısmının Rusya ve Çin ile ilgili olumlu düşüncelere sahip olduğunu belirtiyor. 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T18:27+0300
2022-11-02T18:27+0300
2022-11-02T18:27+0300
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İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre sadece Batı’da Rusya ve Çin hakkında olumsuz düşünceler mevcut. Nüfusu, Batı ülkelerinin nüfusuna kıyasla 5 kat fazla olan dünyanın geri kalan kısımlarında ise Rusya ve Çin’e karşı olumlu bir yaklaşım gözleniyor.Ayrıntılar Sputnik'in infografiğinde
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rusya, çin, toplum, инфографика
rusya, çin, toplum, инфографика
Uluslararası toplumun gözünde Rusya ve Çin
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İngiliz araştırmacılar, dünyanın büyük bir kısmının Rusya ve Çin ile ilgili olumlu düşüncelere sahip olduğunu belirtiyor.
İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre sadece Batı’da Rusya ve Çin hakkında olumsuz düşünceler mevcut.
Nüfusu, Batı ülkelerinin nüfusuna kıyasla 5 kat fazla olan dünyanın geri kalan kısımlarında ise Rusya ve Çin’e karşı olumlu bir yaklaşım gözleniyor.
Ayrıntılar Sputnik'in infografiğinde