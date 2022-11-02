https://sputniknews.com.tr/20221102/uluslararasi-toplumun-gozunde-rusya-ve-cin-1062991231.html

Uluslararası toplumun gözünde Rusya ve Çin

Uluslararası toplumun gözünde Rusya ve Çin

İngiliz araştırmacılar, dünyanın büyük bir kısmının Rusya ve Çin ile ilgili olumlu düşüncelere sahip olduğunu belirtiyor. 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T18:27+0300

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İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre sadece Batı’da Rusya ve Çin hakkında olumsuz düşünceler mevcut. Nüfusu, Batı ülkelerinin nüfusuna kıyasla 5 kat fazla olan dünyanın geri kalan kısımlarında ise Rusya ve Çin’e karşı olumlu bir yaklaşım gözleniyor.Ayrıntılar Sputnik'in infografiğinde

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