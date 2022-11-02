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TBMM kararları Resmi Gazete'de
TBMM kararları Resmi Gazete'de
Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin uzatılması ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliği için yapılan seçime dair TBMM kararları Resmi... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
tbmm
tsk
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
azerbaycan
karar
resmi gazete
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Resmi Gazete'de yer alan TBMM kararında, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya tarafından 9 Kasım 2020'de imzalanan Üçlü Bildiri'de, bölgedeki istikrarın korunması amacıyla öngörülen faaliyetlerin devam ettiği belirtildi.'TSK personelinin Ortak Merkez'deki görevlerine devam etmesinin, Türkiye'nin bölgedeki etkin ve yapıcı rolünün ve milli menfaatlerinin bir gereği olduğuna' işaret edilen kararda, 16 Ağustos 2010'da imzalanan Türkiye ile Azerbaycan Arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması hükümlerinden kaynaklanan taahhütlerin yerine getirilmesi, ateşkesin gözlenmesi, ihlallerin önlenmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için Türkiye'nin yüksek menfaatlerinin etkili şekilde korunması ve kollanması için verilen iznin süresinin 17 Kasım 2022'den itibaren 1 yıl uzatılmasının Genel Kurul'un 1 Kasım tarihli 14'üncü Birleşiminde kabul edildiği bildirildi.RTÜK üyeliği için yapılan seçime dair kararRadyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 35'inci maddesi uyarınca, RTÜK'te boş bulunan üyelik için yapılan seçime dair TBMM kararı da Resmi Gazete'de yer aldı.Kararda, AK Parti Grubu'na düşen bir üyelik için Genel Kurul'un 1 Kasım tarihli 14'üncü Birleşiminde yapılan seçim sonucunda Mete Hacıarifoğlu'nun RTÜK üyeliğine seçildiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20221102/atama-kararlari-resmi-gazetede-1062962943.html
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tbmm, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), azerbaycan, karar, resmi gazete, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
tbmm, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), azerbaycan, karar, resmi gazete, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

TBMM kararları Resmi Gazete'de

02:31 02.11.2022 (güncellendi: 02:32 02.11.2022)
© DHAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
© DHA
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Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin uzatılması ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliği için yapılan seçime dair TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yer alan TBMM kararında, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya tarafından 9 Kasım 2020'de imzalanan Üçlü Bildiri'de, bölgedeki istikrarın korunması amacıyla öngörülen faaliyetlerin devam ettiği belirtildi.
'TSK personelinin Ortak Merkez'deki görevlerine devam etmesinin, Türkiye'nin bölgedeki etkin ve yapıcı rolünün ve milli menfaatlerinin bir gereği olduğuna' işaret edilen kararda, 16 Ağustos 2010'da imzalanan Türkiye ile Azerbaycan Arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması hükümlerinden kaynaklanan taahhütlerin yerine getirilmesi, ateşkesin gözlenmesi, ihlallerin önlenmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için Türkiye'nin yüksek menfaatlerinin etkili şekilde korunması ve kollanması için verilen iznin süresinin 17 Kasım 2022'den itibaren 1 yıl uzatılmasının Genel Kurul'un 1 Kasım tarihli 14'üncü Birleşiminde kabul edildiği bildirildi.

RTÜK üyeliği için yapılan seçime dair karar

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 35'inci maddesi uyarınca, RTÜK'te boş bulunan üyelik için yapılan seçime dair TBMM kararı da Resmi Gazete'de yer aldı.
Kararda, AK Parti Grubu'na düşen bir üyelik için Genel Kurul'un 1 Kasım tarihli 14'üncü Birleşiminde yapılan seçim sonucunda Mete Hacıarifoğlu'nun RTÜK üyeliğine seçildiği belirtildi.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
TÜRKİYE
Atama kararları Resmi Gazete'de
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