Sergen Yalçın: İddiaların tamamı yalan, Beşiktaş ile hiçbir görüşme ve anlaşma durumu olmadı

Benim yapacağım açıklama, kulübün önüne geçmek olur. Buna gerek yok. Bizim işimizde başarı ve başarısızlık zaten kardeş cümleler. Dünyada her yerde başarılı olan bir teknik direktör var mı? Ama biz ülke insanı olarak çok duygusalız, bunlardan çok etkileniyoruz. Biz her şeyi çok abartıyoruz. Benim yapacağım açıklama, kulübün önüne geçmek olur. Buna gerek yok. Bizim işimizde başarı ve başarısızlık zaten kardeş cümleler. Dünyada her yerde başarılı olan bir teknik direktör var mı? Ama biz ülke insanı olarak çok duygusalız, bunlardan çok etkileniyoruz. Biz her şeyi çok abartıyoruz.

Şampiyonlar Ligi kuraları çekildiğinde grubumuzun çok zor olduğunu, gruptaki takımların Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi olduğunu, zor bir kura çektiğimizi anlatmaya çalıştım. Ama biz bu gruptan çıkarız, kolay grup. Bu mentalite ile gittiğinde başarısızlığın sonuçları çok ağır oluyor. Biz bu gruptan rahat çıkarız diye inandırırsan, o gruptan çıkamayınca sana getirisi çok fazla olur. Ben bunu anlattım en başında. Şampiyonlar Ligi kuraları çekildiğinde grubumuzun çok zor olduğunu, gruptaki takımların Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi olduğunu, zor bir kura çektiğimizi anlatmaya çalıştım. Ama biz bu gruptan çıkarız, kolay grup. Bu mentalite ile gittiğinde başarısızlığın sonuçları çok ağır oluyor. Biz bu gruptan rahat çıkarız diye inandırırsan, o gruptan çıkamayınca sana getirisi çok fazla olur. Ben bunu anlattım en başında.

Kimseyi eleştirmek için söylemiyorum. Trabzonspor Kopenhag ile oynadı, geçemedi. Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile oynadı, geçemedi. Bizim oynadığımız takımlar bunların 10 level üstünde. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde bizim ülkemizden bir takımın çıkıp önemli aşamalara çıkması şu aşamada çok zor. Orada çok başka oyun oynanıyor. Çok farklı oyuncular var. Kimseyi eleştirmek için söylemiyorum. Trabzonspor Kopenhag ile oynadı, geçemedi. Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile oynadı, geçemedi. Bizim oynadığımız takımlar bunların 10 level üstünde. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde bizim ülkemizden bir takımın çıkıp önemli aşamalara çıkması şu aşamada çok zor. Orada çok başka oyun oynanıyor. Çok farklı oyuncular var.

Dortmund maçından sonra 13 tane sakat verdik. Hafta sonu lig maçı oynuyoruz, galiba Malatyaspor, rahat bir maçtı, 3-0 kazandık. O maçın temposuna ve topun oyunda kaldığı süreye bakıyorsun, 3 gün sonra Dortmund maçına çıkıyorsun. Dortmund maçından sonra 13 tane sakat verdik. Hafta sonu lig maçı oynuyoruz, galiba Malatyaspor, rahat bir maçtı, 3-0 kazandık. O maçın temposuna ve topun oyunda kaldığı süreye bakıyorsun, 3 gün sonra Dortmund maçına çıkıyorsun.