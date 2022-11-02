https://sputniknews.com.tr/20221102/saudi-aramco-yilin-3-ceyreginde-424-milyar-dolar-net-kr-acikladi-1062961926.html

Saudi Aramco, yılın 3. çeyreğinde 42.4 milyar dolar net kâr açıkladı

Saudi Aramco, yılın 3. çeyreğinde 42.4 milyar dolar net kâr açıkladı

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'nun yılın üçüncü çeyreğinde net kârı, yüksek petrol fiyatlarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39... 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T00:46+0300

2022-11-02T00:46+0300

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ekonomi

saudi aramco

petrol

ingiltere

british petroleum

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Saudi Aramco, 2022'nin 3. çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu. Dünyanın en değerli şirketlerinden biri olan Aramco'nun 2022 temmuz-eylül döneminde net kârı yıllık yüzde 39 artarak 42.4 milyar dolara yükseldi.Şirket, nisan-haziran döneminde 48 milyar dolar net kâr açıklamıştı. Böylece 3. çeyrek karının yüksek petrol fiyatlarının etkisiyle şirketin halka arzından bu yana ikinci en büyük net kar olması dikkati çekti.Şirket, geçen yılın aynı döneminde 30.4 milyar dolar net kâr açıklamıştı.Şirket açıklamasında, söz konusu çeyrekte 42.4 milyar dolarlık ne kârın “öncelikle yüksek ham petrol fiyatları ve artan hacimlerden kaynaklandığı” belirtildi.Saudi Aramco Üst Yöneticisi (CEO) Amin Nasser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, küresel ham petrol fiyatlarının devam eden ekonomik görünüme ilişkin belirsizlikten etkilendiğini vurgulayarak, “Uzun dönemli görüşümüz, dünyanın daha uygun fiyatlı ve güvenilir enerji ihtiyacı göz önüne alındığında, petrol talebinin gelecek 10 yıl boyunca artmaya devam edeceği yönünde” ifadesini kullandı.Saudi Aramco, 3. çeyrekte hissedarlarına 18.8 milyar dolar temettü ödemesi yapacak. Bu da bu alanda dünyanın en yüksek ödemesi olarak dikkati çekiyor.Suudi Arabistan, çöllerinde yüzeye yakın bulunan geniş petrol kaynaklarıyla dünyada petrolü en ucuz üreten ülkelerden biri olarak biliniyor.Uluslararası Finans Enstitüsü'ne (IIF) göre, bir varil petrolün fiyatındaki her 10 dolarlık artış için Suudi Arabistan yılda 40 milyar dolar daha kazanıyor.BP'nin üçüncü çeyrek kârı 8.15 milyar dolara ulaştıÖte yandan, İngiliz enerji şirketi British Petroleum (BP), bu yılın üçüncü çeyreğinde 815 milyar dolar kâra ulaştığını bildirdi.BP’den yapılan açıklamada, artan enerji fiyatları nedeniyle şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde kârının geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki katından fazla artarak 8.15 milyar dolara yükseldiği kaydedildi.BP’nin açıklamasında şirketin Kuzey Denizi’ndeki operasyonları için 2.5 milyar dolar, bir defaya mahsus ek gelir vergisi için de 800 milyon dolar ödemesinin planlandığı kaydedildiİngiliz hükümeti, bu yılın mayıs ayında enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle kârları da artan enerji şirketlerinden bir kereye mahsus ek gelir vergisi alınması yönünde karar almıştı.İngiliz Hazinesi’nin tahminlerin göre, ülkede bu yıl bir defaya mahsus alınacak ek verginin toplamının yaklaşık 17 milyar sterlin seviyesine ulaşması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20220512/aramco-applei-solladi-dunyanin-en-degerli-sirketi-oldu-1056305359.html

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saudi aramco, petrol, ingiltere, british petroleum