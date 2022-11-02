https://sputniknews.com.tr/20221102/rusya-abd-ve-ingiltere-isidin-afganistan-kanadini-guclendirmeye-yardimci-oluyor-1062998290.html

Rusya: ABD ve İngiltere, IŞİD’in Afganistan kanadını güçlendirmeye yardımcı oluyor

Rusya: ABD ve İngiltere, IŞİD’in Afganistan kanadını güçlendirmeye yardımcı oluyor

Rusya’nın Afganistan Özel Temasilcisi Zamir Kabulov, ABD ve İngiltere’nin IŞİD’in Afganistan kanadının güçlenmesine yardımcı olduğunu ve Rusya ile Çin’den uzak... 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T21:43+0300

2022-11-02T21:43+0300

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Kabulov, Rus gazetesi Nezavisimaya Gazeta için kaleme aldığı yazıda, “Amerikalılar, İngilizler işbirlikçileriyle birlikte, Orta Asya bölgesindeki komşu ülkelere Rusya’dan uzak durmaları için bir baskı aracı olarak kullanılan IŞİD’in Afganistan kanadının konumunu ve yıkıcı potansiyelini güçlendirmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar” ifadesini kullandı.ABD’nin Taliban liderlerini, Rusya ve Çin ile mesafe koymaya zorlama amacıyla insansız hava araçlarıyla saldırı düzenleme yönünde alenen şantaj ettiğini yazan Özel Temsilci, aynı zamanda Batı ülkelerinin Afganistan’daki iktidardan Doğu Türkistan İslam Harekatı’ndan Uygur militanlarının faaliyetlerini kısıtlamama talebinde bulunduğunu belirtti.Yazıda, bu eylemlere “geniş uluslararası destek” görünümü vermek için ABD ve “itaatkar uydu devletler” arasında çatışmaların yaşandığı, kaçak muhaliflerin toplantılarının ve iktidara karşı silahlı direnişin finanse edildiği kaydedildi.Kabulov, önyargılı Batı medyasının da bu çizgiyi servis ettiğini vurguladı.‘Tanımamakla birlikte Taliban’la ilişkileri geliştireceğiz’Rus diplomat, “Afganistan’ın yeni hükümetini resmi olarak tanımamakla birlikte, ikili ilişkileri pratik olarak geliştirmeye odaklanıyoruz. Ticari, ekonomik ve insani işbirliğine öncelik veriyoruz” ifadesini kullandı.Kabulov, Afganistan yönetimiyle bu ülkeye dizel yakıtın satışına ilişkin anlaşmanın sağlandığını ve tarım ile diğer tarım ürünlerinin tedarikine ilişkin görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

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