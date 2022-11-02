https://sputniknews.com.tr/20221102/rus-disisleri-enformasyon-savas-yontemleri-cok-daha-karmasik-hale-geldi-1062999426.html
Rus Dışişleri: Enformasyon savaş yöntemleri çok daha karmaşık hale geldi
Rus Dışişleri: Enformasyon savaş yöntemleri çok daha karmaşık hale geldi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “bilgi-psikolojik yöntemler” dahil çeşitli bileşenlerden oluşan bilgi saldırganlığıyla karşı karşıya... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T22:23+0300
2022-11-02T22:23+0300
2022-11-02T22:23+0300
dünya
rusya
medya
mariya zaharova
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Rossiya Segodnya Medya Grubu’nun organize ettiği “Değişen dünyada medya gelişimi” başlıklı BDT Ülkeleri Medya Forumu kapsamında konuşan Zaharova, “Bu bir etki değil, bu bir saldırı, bir dizi bileşenden oluşan gerçek saldırganlık. Bunlar sadece sahte bilgi, dezenformasyon değil. Hasımlarımız artık kenetli, hibrit teknolojilerin, modern bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı ile kişisel veriler ve sahte bilgiler kombinasyonunun kullanıldığı bilgi ve psikolojik etkiye başvuruyor” dedi.Günümüzde enformasyon yöntemlerinin çok daha karmaşık hale geldiğini kaydeden Rus diplomat, bunun artık enformasyon ve psikoloji yöntemleri olduğunu belirterek, “Bu maalesef artık her eve giriyor” diye ekledi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, medya, mariya zaharova
rusya, medya, mariya zaharova
Rus Dışişleri: Enformasyon savaş yöntemleri çok daha karmaşık hale geldi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “bilgi-psikolojik yöntemler” dahil çeşitli bileşenlerden oluşan bilgi saldırganlığıyla karşı karşıya olduklarını belirtti.
Rossiya Segodnya Medya Grubu’nun organize ettiği “Değişen dünyada medya gelişimi” başlıklı BDT Ülkeleri Medya Forumu kapsamında konuşan Zaharova, “Bu bir etki değil, bu bir saldırı, bir dizi bileşenden oluşan gerçek saldırganlık. Bunlar sadece sahte bilgi, dezenformasyon değil. Hasımlarımız artık kenetli, hibrit teknolojilerin, modern bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı ile kişisel veriler ve sahte bilgiler kombinasyonunun kullanıldığı bilgi ve psikolojik etkiye başvuruyor” dedi.
Günümüzde enformasyon yöntemlerinin çok daha karmaşık hale geldiğini kaydeden Rus diplomat, bunun artık enformasyon ve psikoloji yöntemleri olduğunu belirterek, “Bu maalesef artık her eve giriyor” diye ekledi.