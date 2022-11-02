https://sputniknews.com.tr/20221102/rus-disisleri-enformasyon-savas-yontemleri-cok-daha-karmasik-hale-geldi-1062999426.html

Rus Dışişleri: Enformasyon savaş yöntemleri çok daha karmaşık hale geldi

Rus Dışişleri: Enformasyon savaş yöntemleri çok daha karmaşık hale geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “bilgi-psikolojik yöntemler” dahil çeşitli bileşenlerden oluşan bilgi saldırganlığıyla karşı karşıya... 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T22:23+0300

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mariya zaharova

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Rossiya Segodnya Medya Grubu’nun organize ettiği “Değişen dünyada medya gelişimi” başlıklı BDT Ülkeleri Medya Forumu kapsamında konuşan Zaharova, “Bu bir etki değil, bu bir saldırı, bir dizi bileşenden oluşan gerçek saldırganlık. Bunlar sadece sahte bilgi, dezenformasyon değil. Hasımlarımız artık kenetli, hibrit teknolojilerin, modern bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı ile kişisel veriler ve sahte bilgiler kombinasyonunun kullanıldığı bilgi ve psikolojik etkiye başvuruyor” dedi.Günümüzde enformasyon yöntemlerinin çok daha karmaşık hale geldiğini kaydeden Rus diplomat, bunun artık enformasyon ve psikoloji yöntemleri olduğunu belirterek, “Bu maalesef artık her eve giriyor” diye ekledi.

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