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https://sputniknews.com.tr/20221102/rapci-desiigner-takeoffun-olumunden-sonra-muzigi-biraktigini-acikladi-1062973891.html
Rapçi Desiigner, Takeoff'un ölümünden sonra müziği bıraktığını açıkladı
Rapçi Desiigner, Takeoff'un ölümünden sonra müziği bıraktığını açıkladı
ABD'li rapçi Desiigner, Takeoff'un vurularak öldürülmesinden sonra ağlayarak müziği bıraktığını açıkladı. 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T12:45+0300
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yaşam
takeoff
rap
rap müzik
silahlı saldırı
silahlı kavga
ölüm
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Rapçi Desiigner, arkadaşı Takeoff'un Salı günü Houston'da vurularak öldürülmesinden sonra müziği bıraktığını açıkladı. Instagram üzerinden canlı yayın açan rapçi, "Qua'yı arayamıyorum, Offset'i arayamıyorum, (diğer Migos üyeleri Quavo ve Offset) hiçbirini arayamıyorum...Kardeşim, işim bitti" ifadelerini kullandı.Hip hop üçlüsü Midos'un bir üyesi olan Takeoff, Teksas'taki 810 Billiards &amp; Bowling Houston'da düzenlenen bir özel partide vuruldu. Olayın ardından yayınlanan görüntülerde, diğer grup üyelerinin Takeoff'a yardım etmeye çalıştıysa da başarılı olamadıkları görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20221101/abdli-rapci-takeoff-silahli-saldirida-olduruldu-1062943712.html
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takeoff, rap, rap müzik, silahlı saldırı, silahlı kavga, ölüm
takeoff, rap, rap müzik, silahlı saldırı, silahlı kavga, ölüm

Rapçi Desiigner, Takeoff'un ölümünden sonra müziği bıraktığını açıkladı

12:45 02.11.2022 (güncellendi: 12:46 02.11.2022)
© InstagramDesiigner
Desiigner - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
© Instagram
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ABD'li rapçi Desiigner, Takeoff'un vurularak öldürülmesinden sonra ağlayarak müziği bıraktığını açıkladı.
Rapçi Desiigner, arkadaşı Takeoff'un Salı günü Houston'da vurularak öldürülmesinden sonra müziği bıraktığını açıkladı.
Instagram üzerinden canlı yayın açan rapçi, "Qua'yı arayamıyorum, Offset'i arayamıyorum, (diğer Migos üyeleri Quavo ve Offset) hiçbirini arayamıyorum...Kardeşim, işim bitti" ifadelerini kullandı.
Hip hop üçlüsü Midos'un bir üyesi olan Takeoff, Teksas'taki 810 Billiards & Bowling Houston'da düzenlenen bir özel partide vuruldu. Olayın ardından yayınlanan görüntülerde, diğer grup üyelerinin Takeoff'a yardım etmeye çalıştıysa da başarılı olamadıkları görüldü.
Takeoff - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
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