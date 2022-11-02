https://sputniknews.com.tr/20221102/rapci-desiigner-takeoffun-olumunden-sonra-muzigi-biraktigini-acikladi-1062973891.html
Rapçi Desiigner, Takeoff'un ölümünden sonra müziği bıraktığını açıkladı
Rapçi Desiigner, Takeoff'un ölümünden sonra müziği bıraktığını açıkladı
ABD'li rapçi Desiigner, Takeoff'un vurularak öldürülmesinden sonra ağlayarak müziği bıraktığını açıkladı. 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T12:45+0300
2022-11-02T12:45+0300
2022-11-02T12:46+0300
yaşam
takeoff
rap
rap müzik
silahlı saldırı
silahlı kavga
ölüm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/02/1062973724_0:0:668:377_1920x0_80_0_0_63061685c67b7f0618ae1cd88fcb325e.png
Rapçi Desiigner, arkadaşı Takeoff'un Salı günü Houston'da vurularak öldürülmesinden sonra müziği bıraktığını açıkladı. Instagram üzerinden canlı yayın açan rapçi, "Qua'yı arayamıyorum, Offset'i arayamıyorum, (diğer Migos üyeleri Quavo ve Offset) hiçbirini arayamıyorum...Kardeşim, işim bitti" ifadelerini kullandı.Hip hop üçlüsü Midos'un bir üyesi olan Takeoff, Teksas'taki 810 Billiards & Bowling Houston'da düzenlenen bir özel partide vuruldu. Olayın ardından yayınlanan görüntülerde, diğer grup üyelerinin Takeoff'a yardım etmeye çalıştıysa da başarılı olamadıkları görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20221101/abdli-rapci-takeoff-silahli-saldirida-olduruldu-1062943712.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/02/1062973724_0:0:668:501_1920x0_80_0_0_186de52bc6559a4d442887c9a390820f.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
takeoff, rap, rap müzik, silahlı saldırı, silahlı kavga, ölüm
takeoff, rap, rap müzik, silahlı saldırı, silahlı kavga, ölüm
Rapçi Desiigner, Takeoff'un ölümünden sonra müziği bıraktığını açıkladı
12:45 02.11.2022 (güncellendi: 12:46 02.11.2022) Abone ol
ABD'li rapçi Desiigner, Takeoff'un vurularak öldürülmesinden sonra ağlayarak müziği bıraktığını açıkladı.
Rapçi Desiigner, arkadaşı Takeoff'un Salı günü Houston'da vurularak öldürülmesinden sonra müziği bıraktığını açıkladı.
Instagram üzerinden canlı yayın açan rapçi, "Qua'yı arayamıyorum, Offset'i arayamıyorum, (diğer Migos üyeleri Quavo ve Offset) hiçbirini arayamıyorum...Kardeşim, işim bitti" ifadelerini kullandı.
Hip hop üçlüsü Midos'un bir üyesi olan Takeoff, Teksas'taki 810 Billiards & Bowling Houston'da düzenlenen bir özel partide vuruldu. Olayın ardından yayınlanan görüntülerde, diğer grup üyelerinin Takeoff'a yardım etmeye çalıştıysa da başarılı olamadıkları görüldü.