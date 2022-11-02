https://sputniknews.com.tr/20221102/rapci-desiigner-takeoffun-olumunden-sonra-muzigi-biraktigini-acikladi-1062973891.html

Rapçi Desiigner, Takeoff'un ölümünden sonra müziği bıraktığını açıkladı

Rapçi Desiigner, Takeoff'un ölümünden sonra müziği bıraktığını açıkladı

ABD'li rapçi Desiigner, Takeoff'un vurularak öldürülmesinden sonra ağlayarak müziği bıraktığını açıkladı. 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T12:45+0300

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yaşam

takeoff

rap

rap müzik

silahlı saldırı

silahlı kavga

ölüm

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Rapçi Desiigner, arkadaşı Takeoff'un Salı günü Houston'da vurularak öldürülmesinden sonra müziği bıraktığını açıkladı. Instagram üzerinden canlı yayın açan rapçi, "Qua'yı arayamıyorum, Offset'i arayamıyorum, (diğer Migos üyeleri Quavo ve Offset) hiçbirini arayamıyorum...Kardeşim, işim bitti" ifadelerini kullandı.Hip hop üçlüsü Midos'un bir üyesi olan Takeoff, Teksas'taki 810 Billiards & Bowling Houston'da düzenlenen bir özel partide vuruldu. Olayın ardından yayınlanan görüntülerde, diğer grup üyelerinin Takeoff'a yardım etmeye çalıştıysa da başarılı olamadıkları görüldü.

https://sputniknews.com.tr/20221101/abdli-rapci-takeoff-silahli-saldirida-olduruldu-1062943712.html

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takeoff, rap, rap müzik, silahlı saldırı, silahlı kavga, ölüm