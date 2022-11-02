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Özdağ hakkında Soylu'yu tehdit ettiği gerekçesiyle fezleke
Özdağ hakkında Soylu'yu tehdit ettiği gerekçesiyle fezleke
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik sosyal medya paylaşımından dolayı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T11:47+0300
2022-11-02T11:47+0300
politika
ümit özdağ
süleyman soylu
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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ hakkında İçişleri Bakanı Soyluyu tehdit ettiği gerekçesiyle fezleke düzenlendi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan fezlekede, Özdağ'ın, Twitter hesabından 9 Mayıs 2022'de yaptığı paylaşıma yer verildi.Özdağ'ın paylaşımda kullandığı ifadeyle tehdit suçunun yasal unsurlarının oluştuğu belirtilen fezlekede, "27. dönem milletvekili Ümit Özdağ'ın tehdit suçunu işlediğine dair hakkında fezleke tanzimini gerektirir yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu, bu nedenle adı geçen milletvekili hakkında Anayasanın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varılmıştır." değerlendirmesine yer verildi.
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ümit özdağ, süleyman soylu
ümit özdağ, süleyman soylu

Özdağ hakkında Soylu'yu tehdit ettiği gerekçesiyle fezleke

11:47 02.11.2022
© Twitter/Ümit Özdağ/ScreenshotÜmit Özdağ
Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
© Twitter/Ümit Özdağ/Screenshot
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik sosyal medya paylaşımından dolayı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında "tehdit" suçundan fezleke düzenledi
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ hakkında İçişleri Bakanı Soyluyu tehdit ettiği gerekçesiyle fezleke düzenlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan fezlekede, Özdağ'ın, Twitter hesabından 9 Mayıs 2022'de yaptığı paylaşıma yer verildi.
Özdağ'ın paylaşımda kullandığı ifadeyle tehdit suçunun yasal unsurlarının oluştuğu belirtilen fezlekede, "27. dönem milletvekili Ümit Özdağ'ın tehdit suçunu işlediğine dair hakkında fezleke tanzimini gerektirir yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu, bu nedenle adı geçen milletvekili hakkında Anayasanın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varılmıştır." değerlendirmesine yer verildi.
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