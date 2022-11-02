https://sputniknews.com.tr/20221102/ozdag-hakkinda-soyluyu-tehdit-ettigi-gerekcesiyle-fezleke-1062971424.html

Özdağ hakkında Soylu'yu tehdit ettiği gerekçesiyle fezleke

Özdağ hakkında Soylu'yu tehdit ettiği gerekçesiyle fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik sosyal medya paylaşımından dolayı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında... 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T11:47+0300

2022-11-02T11:47+0300

2022-11-02T11:47+0300

politika

ümit özdağ

süleyman soylu

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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ hakkında İçişleri Bakanı Soyluyu tehdit ettiği gerekçesiyle fezleke düzenlendi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan fezlekede, Özdağ'ın, Twitter hesabından 9 Mayıs 2022'de yaptığı paylaşıma yer verildi.Özdağ'ın paylaşımda kullandığı ifadeyle tehdit suçunun yasal unsurlarının oluştuğu belirtilen fezlekede, "27. dönem milletvekili Ümit Özdağ'ın tehdit suçunu işlediğine dair hakkında fezleke tanzimini gerektirir yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu, bu nedenle adı geçen milletvekili hakkında Anayasanın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varılmıştır." değerlendirmesine yer verildi.

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2022

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ümit özdağ, süleyman soylu