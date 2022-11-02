https://sputniknews.com.tr/20221102/netanyahu-rahat-ama-asiri-sagi-dengelemek-icin-gantzi-hukumete-davet-edecegini-dusunuyorum-1063011416.html

'Netanyahu rahat ama aşırı sağı dengelemek için Gantz’ı hükümete davet edeceğini düşünüyorum'

'Netanyahu rahat ama aşırı sağı dengelemek için Gantz’ı hükümete davet edeceğini düşünüyorum'

Dr. Yanarocak'a göre Netanyahu rahatlıkla hükümeti kurmakla kalmayıp aşırı sağı dengelemek için Gantz'ı da davet edebilir. Körfez'le ilişkilerin değişmeyeceği... 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T20:42+0300

2022-11-02T20:42+0300

2022-11-03T02:49+0300

eksen

israil

iran

benyamin netanyahu

körfez

benny gantz

yair lapid

hay eytan yanarocak

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İsrail'de son 3.5 yıl içinde yapılan beşinci erken genel seçimde ufukta yeniden Netanyahu hükümeti göründü. Henüz kesin olmayan verilere göre, eski Başbakan Benyamin Netanyahu liderliğindeki sağ blok, parlamentoda hükümeti kurabilecek sandalye sayısına ulaşıyor. Yair Lapid liderliğindeki liberal 'Değişim Koalisyonu' ise darbe yemiş görünüyor. Netanyahu ilk açıklamasında "Büyük zafere çok yakınız" dedi.İsrail siyaseti bir yıl önceki son seçimi ağır yolsuzluk suçlamaları eşliğinde adeta 'Netanyahu referandumuna' çevirmişti. Şimdi İsrail'i 12 yıl yönetmiş eski başbakanın yolu bir kez daha açılmış görünüyor.İsrail seçimlerini ve Netanyahu'nun dönüşünü Tel Aviv Üniversitesi Moşe Dayan Ortadoğu Araştırmaları Merkezi ve Kudüs Güvenlik ve Strateji Araştırmaları Enstitüsü'ndn Dr. Hay Eytan Cohen Yanarocak ile konuştuk.'Geçen yılki seçimle önemli fark Bennett'in siyasetten haritadan silineceğini anlayarak partisini terk etmesi oldu'Dr. Hay Eytan Yanarocak’a göre, seçimlerde Netanyahu'nun Likud partisi birinci sırada çıkarken, İsrail siyasetindeki sağcı ve dinci partilerle birlikte rahatlıkla hükümet kurabilecek sayıya erişti. Yanarocak bunda eski başbakan Naftali Bennett'ın partisini terk etmesi etkili oldu:'Netanyahu rahat ama aşırı sağı dengelemek için Gantz’ı hükümete davet edeceğini düşünüyorum'Netanyahu'nun 65 sandalye görünümüyle olağanüstü rahatladığını belirten Yanarocak, ancak koalisyonundaki aşırı sağcı partileri dengelemek için muhalefette yer alacakmış gibi görünen Savunma Bakanı Benny Gantz'ı hükümetine davet edeceği görüşünde. Yanarocak, böylece bakanlık daha aşırı sağcı kişilerin eline geçmeden tecrübeli bir isim olan Gantz'ı da elinde tutabileceği değerlendirmelerini aktardı:‘Arap partileri bu seçime girmedi, toplamda 10 İsrailli Arap sandalyesi var’Yanarocak Arap partilerden Raam ve Hadaş'ın barajı geçerek 10 sandalye aldıklarını aktarırken, bu varlığın özel bir etkisi olmayacağını dile getirdi:‘Kanunen Netanyahu hüküm girmediği sürece hala masum, halk boykot siyasetinden pek memnun değil’Yanarocak, Netanyahu hakkında yolsuzluk ithamlarına karşın 'masumiyet karinesini' anımsatırken, sorunun 'ahlaki' yönden tartışıldığını vurguladı. Seçimlerin de halkın Netanyahu'yu boykot siyasetinden memnun olmadığını gösterdiğini belirten Yanarocak, İsrail'de asıl meselenin hayat pahalılığı olduğunu vurguladı:‘İran konusunda İsrail’in daha da sertleşeceğini düşünüyorum, Netanyahu Biden'a tam saha pres yapacak’İsrail devletinin dış politikadaki devamlılığına işaret eden Yanarocak Arap ülkeleriyle iyi ilişkiler istendiğini anımsattı. Hükümet değişikliğinin Körfez ülkeleri açısından değişiklik yaratmayacağını belirten Yanarocak, İsrail'in İran konusunda ise daha sertleşeceğini öngördü. Yanarocak'a göre Netanyahu Biden'a tam sağ pres yapacak:'Lübnan anlaşması kapandı, Netanyahu geri vitese takıp ihlal etmeyecektir'Netanyahu’nun Lübnan ile deniz sınırları anlaşmasını da ihlal etmeyeceğini düşünen Yanarocak, bunun karşılıklı tanımama durumunun anlaşmaya engel olmaması açısından emsal teşkil ettiğini vurguladı. Yanarocak, Lübnan'ın da istediği bütün tezlerin zaten kabul edildiğini belirtti:‘Netanyahu’nun kişisel düşünceleri yüzünden Türkiye ile olan ilişkileri geri vitese takacağına inanmıyorum’Yanarocak, Türkiye politikasında da farklılık öngörmüyor. “Netanyahu’nun kendi kişisel düşünceleri yüzünden Türkiye ile olan ilişkileri geri vitese takacağına inanmıyorum” diyen Yanarocak’a göre, İsrail, Türkiye dosyasını Cumhurbaşkanı İzak Herzog üzerinden yürütecek:

https://sputniknews.com.tr/20221101/israilde-secim-sandik-cikis-anketlerine-gore-netanyahu-onde-1062959832.html

israil

iran

körfez

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2022

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israil, iran, benyamin netanyahu, körfez, benny gantz, yair lapid, hay eytan yanarocak