https://sputniknews.com.tr/20221102/mustafa-sarigul-yerli-mali-yurdun-mali-herkes-togg--kullanmali-1062996244.html

Mustafa Sarıgül: Yerli malı, yurdun malı herkes TOGG kullanmalı

Mustafa Sarıgül: Yerli malı, yurdun malı herkes TOGG kullanmalı

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile ilgili "Alman arabalarına, Fransız arabalarına, Japon arabalarına 'Güle güle' diyorum. 'Hoş... 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T20:39+0300

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politika

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türkiye değişim partisi (tdp)

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kocaeli'de esnaf ziyaretinde bulundu.Sarıgül, beraberindeki partililerle Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.Sarıgül, TOGG'un açılışına katıldığı için eleştirildiğini söyledi.İnandığı doğrular dahilinde hareket ettiğini belirten Sarıgül "Alman arabalarına, Fransız arabalarına, Japon arabalarına 'Güle güle.' diyorum. 'Hoş geldin TOGG.' diyorum. Yerli malı, yurdun malı herkes TOGG kullanmalı" diye konuştu.Twitter'ın 'onaylı' hesaplardan ücret alacak olmasını eleştiren Sarıgül, onaylı hesaplardan ücret alındığı takdirde hesabını kapatacağını dile getirdi.Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Sarıgül, daha sonra kentten ayrıldı.

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