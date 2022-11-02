Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20221102/mustafa-sarigul-yerli-mali-yurdun-mali-herkes-togg--kullanmali-1062996244.html
Mustafa Sarıgül: Yerli malı, yurdun malı herkes TOGG kullanmalı
Mustafa Sarıgül: Yerli malı, yurdun malı herkes TOGG kullanmalı
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile ilgili "Alman arabalarına, Fransız arabalarına, Japon arabalarına 'Güle güle' diyorum. 'Hoş... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T20:39+0300
2022-11-02T20:40+0300
politika
togg
mustafa sarı
türkiye değişim partisi (tdp)
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/02/1062996339_0:61:1200:736_1920x0_80_0_0_f7b2e8935a35c1341945a27bcbf8fe93.jpg
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kocaeli'de esnaf ziyaretinde bulundu.Sarıgül, beraberindeki partililerle Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.Sarıgül, TOGG'un açılışına katıldığı için eleştirildiğini söyledi.İnandığı doğrular dahilinde hareket ettiğini belirten Sarıgül "Alman arabalarına, Fransız arabalarına, Japon arabalarına 'Güle güle.' diyorum. 'Hoş geldin TOGG.' diyorum. Yerli malı, yurdun malı herkes TOGG kullanmalı" diye konuştu.Twitter'ın 'onaylı' hesaplardan ücret alacak olmasını eleştiren Sarıgül, onaylı hesaplardan ücret alındığı takdirde hesabını kapatacağını dile getirdi.Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Sarıgül, daha sonra kentten ayrıldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/02/1062996339_70:0:1130:795_1920x0_80_0_0_80b2cacdba74e2bc768cdd7f2841a975.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
togg, mustafa sarı, türkiye değişim partisi (tdp), twitter
togg, mustafa sarı, türkiye değişim partisi (tdp), twitter

Mustafa Sarıgül: Yerli malı, yurdun malı herkes TOGG kullanmalı

20:39 02.11.2022 (güncellendi: 20:40 02.11.2022)
© AAMustafa Sarıgül
Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
© AA
Abone olTelegram
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile ilgili "Alman arabalarına, Fransız arabalarına, Japon arabalarına 'Güle güle' diyorum. 'Hoş geldin TOGG' diyorum. Yerli malı, yurdun malı herkes TOGG kullanmalı" dedi.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kocaeli'de esnaf ziyaretinde bulundu.
Sarıgül, beraberindeki partililerle Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
Sarıgül, TOGG'un açılışına katıldığı için eleştirildiğini söyledi.
İnandığı doğrular dahilinde hareket ettiğini belirten Sarıgül "Alman arabalarına, Fransız arabalarına, Japon arabalarına 'Güle güle.' diyorum. 'Hoş geldin TOGG.' diyorum. Yerli malı, yurdun malı herkes TOGG kullanmalı" diye konuştu.
Twitter'ın 'onaylı' hesaplardan ücret alacak olmasını eleştiren Sarıgül, onaylı hesaplardan ücret alındığı takdirde hesabını kapatacağını dile getirdi.
Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Sarıgül, daha sonra kentten ayrıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала