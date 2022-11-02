https://sputniknews.com.tr/20221102/mustafa-sarigul-yerli-mali-yurdun-mali-herkes-togg--kullanmali-1062996244.html
Mustafa Sarıgül: Yerli malı, yurdun malı herkes TOGG kullanmalı
Mustafa Sarıgül: Yerli malı, yurdun malı herkes TOGG kullanmalı
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile ilgili "Alman arabalarına, Fransız arabalarına, Japon arabalarına 'Güle güle' diyorum. 'Hoş... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T20:39+0300
2022-11-02T20:39+0300
2022-11-02T20:40+0300
politika
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mustafa sarı
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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kocaeli'de esnaf ziyaretinde bulundu.Sarıgül, beraberindeki partililerle Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.Sarıgül, TOGG'un açılışına katıldığı için eleştirildiğini söyledi.İnandığı doğrular dahilinde hareket ettiğini belirten Sarıgül "Alman arabalarına, Fransız arabalarına, Japon arabalarına 'Güle güle.' diyorum. 'Hoş geldin TOGG.' diyorum. Yerli malı, yurdun malı herkes TOGG kullanmalı" diye konuştu.Twitter'ın 'onaylı' hesaplardan ücret alacak olmasını eleştiren Sarıgül, onaylı hesaplardan ücret alındığı takdirde hesabını kapatacağını dile getirdi.Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Sarıgül, daha sonra kentten ayrıldı.
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togg, mustafa sarı, türkiye değişim partisi (tdp), twitter
togg, mustafa sarı, türkiye değişim partisi (tdp), twitter
Mustafa Sarıgül: Yerli malı, yurdun malı herkes TOGG kullanmalı
20:39 02.11.2022 (güncellendi: 20:40 02.11.2022) Abone ol
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile ilgili "Alman arabalarına, Fransız arabalarına, Japon arabalarına 'Güle güle' diyorum. 'Hoş geldin TOGG' diyorum. Yerli malı, yurdun malı herkes TOGG kullanmalı" dedi.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kocaeli'de esnaf ziyaretinde bulundu.
Sarıgül, beraberindeki partililerle Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
Sarıgül, TOGG'un açılışına katıldığı için eleştirildiğini söyledi.
İnandığı doğrular dahilinde hareket ettiğini belirten Sarıgül "Alman arabalarına, Fransız arabalarına, Japon arabalarına 'Güle güle.' diyorum. 'Hoş geldin TOGG.' diyorum. Yerli malı, yurdun malı herkes TOGG kullanmalı" diye konuştu.
Twitter'ın 'onaylı' hesaplardan ücret alacak olmasını eleştiren Sarıgül, onaylı hesaplardan ücret alındığı takdirde hesabını kapatacağını dile getirdi.
Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Sarıgül, daha sonra kentten ayrıldı.